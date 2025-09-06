Weinheim – „Man wird noch lange von diesem Jahr sprechen“



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Interview mit Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just vor dem

Landesfestwochenende vom 12. bis 14. September

Herr Oberbürgermeister, die Heimattage 2025 biegen mit den Landesfesttagen am

Wochenende 12. bis 14. September auf die Zielgeraden ein, ist Ihr Team gut

vorbereitet?

Manuel Just: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Gefühlt hat vor allem Heimattage-Beauftragte

Ada Götz in den vergangenen Wochen nochmal eine Schippe draufgelegt, was man sich

eigentlich kaum noch vorstellen konnte, damit alles gut vorbereitet ist, aber das ganze

Team zieht mit.

Was ist die Herausforderung an diesem Wochenende?

Manuel Just: Vor allem die schiere Fülle an Veranstaltungen. Wir haben uns ja früh im

Jahr darauf geeinigt, dass wir an dem Wochenende auch am Weinheimer Herbst

festhalten, weil es keinen Sinn gemacht hätte, eine Woche später nochmal ein

Innenstadtfest zu feiern. Nun jagt gewissermaßen an diesem Wochenende von

Freitagabend bis Sonntag eine Veranstaltung die andere. Das erfordert ein enormes

Pensum, die Veranstaltungen sollen sich ja ergänzen, nicht blockieren. Aber wir glauben,

das gelingt.

Was ist für Sie das Highlight?

Manuel Just. Es ist schwer, etwas herauszupicken. Sicherlich der Landesfestumzug schon

wegen der Menge an Teilnehmern, es sind 2300 Personen auf der Strecke. Ich war ja im

vergangenen Jahr im Härtsfeld, man kann sich wirklich darauf freuen. Aber grundsätzlich

ist für mich die Vielfalt das Highlight, die große Bandbreite.

Aber es geht doch diesmal um Brauchtum und gediegene Heimatverbundenheit, wo

soll da die Vielfalt sein?

Manuel Just: Auf den ersten Blick kann man vielleicht so denken, aber auf den zweiten

Blick sieht man sie schon. Sehen Sie sich mal an, wer beim Festzug alles dabei ist, oder

beim Brauchtumsabend im Schlosspark-Festzelt. Wie bunt das ist, sogar interkulturell mit

unserer Philia oder dem deutsch-ukrainischen Freundeskreis, die Nordstadtfreunde, die

Blüten, die Musikschule. Die große lokale und regionale Beteiligung freut mich sehr. Das

bestätigt uns.

Ja, worin denn?

Manuel Just: In unserer Herangehensweise von Anfang an. Wir haben immer gesagt, die

Heimattage sollen nicht nur eine Werbeveranstaltung nach außen sein, sondern nach

innen wirken in die Stadtgesellschaft. Und das ist wahrlich gelungen, dafür ist die hohe

Beteiligung an den Veranstaltungen der Beweis, dahinter steckt die Identifikation, das

Heimatgefühl, das in diesem Jahr sprichwörtlich geworden ist.

Es gibt kritische Stimmen gegenüber dem Großen Zapfenstreich am Samstag, passt

derlei militärische Symbolik in die Zeit?

Manuel Just: Wenn wir sehen, dass zum Beispiel die Bürgerwache Mengen an eine Zeit

erinnert, in der Menschen ihre Heimatregion verteidigen mussten, dann sage ich klar: aber

gerade jetzt passt das in die Zeit. Und grundsätzlich passt jede Form von Ausgrenzung

nicht zu unserem Verständnis von Heimat, warum sollten wir dann ein wichtiges Stück

Brauchtum von vornherein ausschließen. Die Ska-Reggea-Band aus dem Schwarzwald

mit karibischen Klängen am Freitag ist für uns ein Stück kreative Auseinandersetzung mit

der Heimat, ebenso die Bürgerwache. Ich finde es spannend, wenn wir uns mit diesen

besonderen Auslegungen des Heimatbegriffs beschäftigen. Das war unser Ziel in diesem

Jahr. Denn Heimat ist ein Gefühl, und Gefühle sind nie langweilig.

Das Heimattage-Jahr war auch von teilweise deutlich sichtbaren

Sicherheitsvorkehrungen bei großen Veranstaltungen geprägt, was die Stadt auch

viel Geld kostet. War das wirklich nötig?

Manuel Just: Also erstens gab es gar nicht viel Spielraum, wenn man sich die

Empfehlungen und Leitfäden nach den Vorfällen im vergangenen Winter anschaut und

sich mit der stattgefundenen Rechtssprechung auseinandersetzt, welche die Veranstalter

mindestens bis zu einem gewissen Grad in die Verantwortung nimmt. Wir mussten

handeln. Die Rückmeldung der Besucherinnen und Besucher war darüber hinaus bis

jetzt ebenfalls sehr positiv. Viele sagten auch persönlich zu mir: Wie gut, dass wir uns bei

Ihnen sicher fühlen können. Die Sicherheit der Menschen, ihr Gefühl, aber auch ganz real,

war und ist daher letztendlich unser Maßstab.

Sicher ist es noch zu früh, eine Bilanz zu ziehen, aber auch vor dem

Landesfestwochenende kann man sicher sagen: Was wird zurückbleiben?

Manuel Just: Ganz viel! Und das ist der eigentliche Erfolg der Heimattage. Da sind die

konkreten Projekte wie der Klingende Wanderweg, der Rundwanderweg, der Mundartweg

durch die Stadt, das gehäkelte Weinheim, die Weinheim Hymne, Veranstaltungen wie der

Tag der offenen Ateliers oder das Theater an der Zeder. Vor allem aber: Viele Menschen

haben ihrem Heimatgefühl nachgespürt und es vielleicht neu entdeckt. Menschen sind

sich nähergekommen bei den Projekten, die Freunde geworden sind. Auch hier ist

„Woinem in Masche“ ein besonders gutes Beispiel. Oder das große Engagement in den

Ortsteilen, gerade erst der Stolz der Menschen in Lützelsachsen auf die Winzerfest-

Geschichte. Der ist gekommen, um zu bleiben. Man wird noch lange von diesem Jahr der

Heimattage sprechen.

Quelle: Stadt Weinheim