Studernheim – Kerwe, Kerweumzug und Kerwelauf

Studernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Frankenthaler Vorort Studernheim wird von Freitag, 26.

bis Montag, 29. September Kerwe gefeiert.

Deshalb kann in diesem Zeitraum im Eichwiesenweg und auf dem Kerweplatz nicht mehr geparkt werden.

Am Samstag, 27. September findet von 14 bis 16 Uhr der Kerweumzug statt.

Zugweg und Sperrungen

Die Aufstellung beginnt ab 15.30 Uhr in der Weingartenstraße. Von hier führt der Weg über

die Dürkheimer Straße, Brunnengasse, Verdistraße, Johann-Strauß-Straße, Dürkheimer

Straße und Weidstraße zur Auflösung in die Platanenstraße.

Die Aufstellung erfolgt ab 13.30 Uhr in der Sonnenstraße Höhe der Alfred-Delp-Straße, von

hier führt der Zugweg über die Sonnenstraße, Oggersheimer Straße, Heinrich-Reffert-

Straße, Sonnenstraße, Mühlbergstraße und Frankenthaler Straße in den Eichwiesenweg.

Während des Umzugs darf an der Zugstrecke nicht geparkt werden.

Bis 14 Uhr ist der Kreuzungsbereich Sonnenstraße/ Mühlbergstraße befahrbar, während des

Umzuges wird der Bereich voll gesperrt. In dieser Zeit kommt es ent-lang der Zugstrecke

auch im Busverkehr zu Behinderungen.

Der Kerwelauf findet am Sonntag, 28. September ab 12.30 Uhr statt. Startpunkt ist am SV

1949 Studernheim. Die 5,4 Kilometer lange Laufstrecke verläuft über landwirtschaftliche

Wege.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Mehr Informationen zur Kerwe und zum Lauf unter www.studernheim.net.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)