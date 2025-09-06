Speyer – Statement des Stadtvorstands der Stadt Speyer zur Stadtratssitzung am 4. September 2025

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Als Stadtvorstand setzen wir unsere Energie für die Menschen in Speyer ein. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns ihr Vertrauen geschenkt, um unsere Stadt gemeinsam mit dem Stadtrat voranzubringen. Dieses Vertrauen verpflichtet uns – und wir erwarten, dass Respekt und gegenseitige Wertschätzung im Stadtrat selbstverständlich sind.

Insbesondere einzelne Mitglieder der AfD-Fraktion sowie der Freien Wähler haben in der jüngsten Sitzung mehrfach gegen die Regeln der Gemeindeordnung verstoßen. Zwischenrufe, verbale Attacken und eine Haltung, die mehr auf Provokation und persönliche Angriffe denn auf sachliche Debatten ausgerichtet ist, sind kein akzeptabler Umgang im kommunalen Parlament. Wir verurteilen zudem aufs Schärfste den Gebrauch von menschenverachtender Sprache und Begrifflichkeiten, die das gesellschaftliche Zusammenleben gefährden und den Respekt vor Mitmenschen untergraben. Ein solches Verhalten hat im Stadtrat keinen Platz.

Deshalb möchten wir daran erinnern: Das Mandat, das Stadträtinnen und Stadträte ausüben, ist ein Privileg, das uns die Bürgerinnen und Bürger anvertrauen. Dieses Mandat verpflichtet zu einem respektvollen, konstruktiven und demokratischen Miteinander. Wer dies missachtet und stattdessen mit Respektlosigkeit und Angriffen agiert, schadet dem Ansehen des Stadtrats und damit auch dem Vertrauen der Menschen in unsere Arbeit.

Wir verurteilen auch ausdrücklich die inszenierte Opferrolle, die einige Akteure dabei einnehmen. Ein respektvoller Umgang ist die Grundlage für eine funktionierende kommunale Demokratie und für die Zusammenarbeit aller, die Verantwortung für Speyer tragen.

Daher fordern wir alle Stadträtinnen und Stadträte auf, ihre Verantwortung ernst zu nehmen, die Würde des Gremiums zu achten und den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung mit Respekt zu begegnen. Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Speyer ein Ort bleibt, an dem politische Meinungsvielfalt und gegenseitiger Respekt Hand in Hand gehen.

Stefanie Seiler, Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer

Monika Kabs, Bürgermeisterin der Stadt Speyer

Irmgard Münch-Weinmann, Beigeordnete der Stadt Speyer

Quelle Stadt Speyer