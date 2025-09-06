Speyer – LKW unter Einfluss von Alkohol gefahren

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Donnerstagmorgen, gegen halb acht, wurde nach Hinweis zur auffällig unsicheren Fahrweise eines Sattelzuges auf der B9 ein 40-jähriger LKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache des 40-Jährigen fielen den eingesetzten Beamten diverse Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Dem LKW-Fahrer wurde schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.
