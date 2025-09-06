  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Rhein-Pfalz-Kreis – Freibadsaison endet in den Kreisbädern

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit den letzten Sommertagen neigt sich auch die Freibadsaison in den Kreisbädern des Rhein-Pfalz-Kreises dem Ende zu. Noch bis Anfang bzw. Mitte September können Badegäste die Außenbereiche nutzen, bevor endgültig auf den Hallenbadbetrieb umgestellt wird.

Die Schließungstermine im Überblick:

Kreisbad Schifferstadt: Sonntag, 07. September 2025

Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim: Dienstag, 09. September 2025

Kreisbad Aquabella Mutterstadt: Sonntag, 14. September 2025

Im Anschluss bleiben die Hallenbäder sowie die Saunaangebote an allen Standorten wie gewohnt geöffnet.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

