Rhein-Pfalz-Kreis – Freibadsaison endet in den Kreisbädern

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit den letzten Sommertagen neigt sich auch die Freibadsaison in den Kreisbädern des Rhein-Pfalz-Kreises dem Ende zu. Noch bis Anfang bzw. Mitte September können Badegäste die Außenbereiche nutzen, bevor endgültig auf den Hallenbadbetrieb umgestellt wird.
Die Schließungstermine im Überblick:
Kreisbad Schifferstadt: Sonntag, 07. September 2025
Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim: Dienstag, 09. September 2025
Kreisbad Aquabella Mutterstadt: Sonntag, 14. September 2025
Im Anschluss bleiben die Hallenbäder sowie die Saunaangebote an allen Standorten wie gewohnt geöffnet.
Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis