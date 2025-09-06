Rhein-Pfalz-Kreis – Bürgerservice der Stadtverwaltung für Schifferstadter Bürger KFZ-Zulassungs- und die Führerscheinstelle für Bürger des Rhein-Pfalz-Kreises

Rhein-Pfalz-Kreis/Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Geballte Service-Kraft in Schifferstadt:

Bürgerservice der Stadtverwaltung für Schifferstadter Bürger – KFZ-Zulassungs- und die Führerscheinstelle für Bürger des Rhein-Pfalz-Kreises

Seit Ende Juli befindet sich die Kfz-Zulassungs- und die Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in der Bahnhofstraße 37 in Schifferstadt. Der Umzug verlegt nicht nur zwei wichtige Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung mitten in den Rhein-Pfalz-Kreis, sondern geht auch mit mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger einher.

Es ist wichtig, den Bürgerservice im Rathaus Schifferstadt von der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises zu unterscheiden. Der Bürgerservice der Stadtverwaltung bietet Dienstleistungen für die Bürger von Schifferstadt an. Hierzu zählt auch die Führerscheinstelle, allerdings nur für Bürger der Stadt.

Die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle des Rhein-Pfalz-Kreises hingegen bietet die entsprechenden Dienstleistungen für alle Bürger des Kreises an.

Öffnungszeiten und Kontaktdaten:

Telefon: 0621 5909-5780

E-Mail: zentrale-dienste@rheinpfalzkreis.de

Bahnhofstraße 37, 67105 Schifferstadt

Öffnungszeiten:

Montag – 07:30 – 12:00 Uhr* (nur KFZ-Zulassungsstelle)

Dienstag – 07:30 – 12:00 Uhr*

Mittwoch – 07:00 – 12:00 Uhr – ohne vorherige Terminvereinbarung möglich

Donnerstag – 07:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr*

Freitag – 07:30 – 13:00 Uhr*

* Terminvereinbarung notwendig