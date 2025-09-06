Ludwigshafen – Viele gleichlautende Verständnisfragen zu neuen Grundsteuerbescheiden – Stadtverwaltung erläutert die kürzlich versendeten Abgabenbescheide

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ludwigshafener Stadtverwaltung haben in den vergangenen Tagen zahlreiche, meist ähnlich lautende Fragen zu den kürzlich verschickten, neuen Grundbesitzabgabenbescheiden erreicht. Dabei ging es um Verständnisfragen und welche Bedeutung die angegebenen Daten sowie Beträge haben. Anlässlich der häufigen Nachfragen erläutert der Bereich Finanzen im Detail, wie die in den Bescheiden aufgeführten Stichtage sowie Geldbeträge einzuordnen sind.

Aufgrund der Grundsteuerreform von Bund und Ländern erfolgte deutschlandweit eine Neubewertung der Grundstücke. Damit die Grundsteuereinnahmen für Ludwigshafen im Zuge der Reform in etwa so hoch sind wie vor der Reform – also aufkommensneutral für die Kommunen – , wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 540 auf 817 Prozent angehoben.

Die Entscheidung des Stadtrats vom 16. Juni 2025 ermöglichte der Stadtverwaltung, unterschiedliche Hebesätze für Wohn-grundstücke und anderweitig genutzte Grundstücke anzusetzen, um eine drohende Belastungsverschiebung zu Lasten von Wohnimmobilien und -grundstücken sowie den dadurch betroffenen Eigentümer*innen und Mieter*innen auszugleichen beziehungsweise gerechter zu gestalten. Dadurch änderten sich die Summen der abzuführenden Grundsteuer, weshalb es notwendig wurde, etwa 60.000 neue Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025 zu erstellen und zu verschicken.

Quelle Stadt Lu

Mit den seit dem 1. September 2025 verschickten, neuen Grundbesitzabgabenbescheiden wurden die differenzierten Hebesätze festgesetzt. Wegen der Änderung des Hebesatzes wurde sowohl eine Gutschrift für die bereits festgesetzten Zahlungen der ersten drei Quartale (15. Februar, 15. Mai und 15. August) als auch eine Neufestsetzung mit dem reduzierten oder erhöhten Hebesatz vorgenommen. Das bedeutet, dass die mit dem Datum 1. September 2025 gegebenenfalls ausgewiesene Gutschrift durch die Stadtkasse Ludwigshafen automatisch mit der gleichzeitig festgesetzten Forderung der Grundbesitzabgaben verrechnet wird.

Sollte sich darüber hinaus noch eine Gutschrift ergeben, wird diese den Steuerpflichtigen von der Stadtkasse zeitnah ausgezahlt. Sollte sich eine Nachforderung ergeben, so wird diese am 6. Oktober 2025 fällig.