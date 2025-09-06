Ludwigshafen – Online-Sprechstunde zur Hochstraße Nord

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 11. September, 18 bis 20 Uhr, sind alle Interessierten eingeladen zu einer Online-Sprechstunde zur Hochstraße Nord unter der Überschrift “Bauarbeiten und Verkehrsführung am Nordbrückenkopf”. Auf www.ludwigshafen-diskutiert.de erläutern Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Ordnungsdezernent Andreas Schwarz sowie Expert*innen der Bauprojektgesellschaft und der Stadtverwaltung die Planungen rund um den Nordbrückenkopf, stehen für Fragen zur Verfügung und nehmen Hinweise entgegen. Interessierte können bequem per Chat Fragen zu den Planungen stellen oder Hinweise geben. Wer nicht zuschauen oder teilnehmen kann oder möchte, kann sich die Online-Sprechstunde im Anschluss an die Veranstaltung auch auf dem städtischen You-tube-Kanal anschauen.

Bereits seit Dienstag, 2. September, können Interessierte zudem ihre Fragen zum Bauprojekt Helmut-Kohl-Allee online auf www.ludwigshafen-diskutiert.de stellen. Während einer zweiwöchigen digitalen Dialogphase beantworten Stadtverwaltung und Bauprojektgesellschaft Fragen rund um die geplanten Bauarbeiten am Nordbrückenkopf.

Aktuelle Informationen rund um die Hochstraßen, die Helmut-Kohl-Allee und zum neuen Stadtquartier gibt es auf der städtischen Informations- und Beteiligungsplattform www.ludwigshafen-diskutiert.de. In Texten, per Grafik oder in Videos werden die Planungen und Bauarbeiten verständlich und anschaulich erläutert.

Die Mediathek auf der Internetseite ist zugleich das Verfahrensgedächtnis über den gesamten Planungszeitraum. Alle Planungs- und Entscheidungsschritte, alle Phasen der Bürgerbeteiligung und vieles mehr sind dort aufzufinden und dokumentiert.

Quelle Stadt Ludwigshafen

