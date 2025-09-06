Ludwigshafen – Kulturzentrum dasHaus: Sanierungsarbeiten im Großen Saal abgeschlossen



Ludwigshafen / Metropolregion RHein-Neckar. Die Sanierungsarbeiten im

Großen Saal des Kulturzentrums dasHaus sind abgeschlossen, damit ist der

Veranstaltungsraum ab Montag, 8. September 2025, wieder öffentlich

zugänglich.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde Dämmmaterial, das sich

in der Zwischendecke befand, fachgerecht entsorgt und ersetzt.

Nach dem Fund von Verdachtsfällen im Frühjahr dieses Jahres wurden

umgehend Schadstoffuntersuchungen eingeleitet, die betroffenen Bereiche

gesperrt und Raumluftmessungen durchgeführt. Damit folgte die

Stadtverwaltung den Empfehlungen eines Gutachters, entschied jedoch

darüber hinaus, das gesamte Gebäude vorsorglich zu schließen.

Im Anschluss durchgeführte Raumluftmessungen hatten sich im Ergebnis als

unbedenklich erwiesen. Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurden in zwei

Büros für Mitarbeiter*innen des Kulturbüros, einem Lager für

Bühnentechnik sowie einem Stuhllager im Keller schadstoffbelastete

Materialien entfernt, Reinigungsarbeiten sowie Malerarbeiten

durchgeführt. Anschließend konnten die Räume wieder zur Nutzung

freigegeben werden.

Quelle Stadt Ludwigshafen