Ludwigshafen – Kulturzentrum dasHaus: Sanierungsarbeiten im Großen Saal abgeschlossen

Ludwigshafen / Metropolregion RHein-Neckar. Die Sanierungsarbeiten im
Großen Saal des Kulturzentrums dasHaus sind abgeschlossen, damit ist der
Veranstaltungsraum ab Montag, 8. September 2025, wieder öffentlich
zugänglich.
Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurde Dämmmaterial, das sich
in der Zwischendecke befand, fachgerecht entsorgt und ersetzt.
Nach dem Fund von Verdachtsfällen im Frühjahr dieses Jahres wurden
umgehend Schadstoffuntersuchungen eingeleitet, die betroffenen Bereiche
gesperrt und Raumluftmessungen durchgeführt. Damit folgte die
Stadtverwaltung den Empfehlungen eines Gutachters, entschied jedoch
darüber hinaus, das gesamte Gebäude vorsorglich zu schließen.
Im Anschluss durchgeführte Raumluftmessungen hatten sich im Ergebnis als
unbedenklich erwiesen. Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurden in zwei
Büros für Mitarbeiter*innen des Kulturbüros, einem Lager für
Bühnentechnik sowie einem Stuhllager im Keller schadstoffbelastete
Materialien entfernt, Reinigungsarbeiten sowie Malerarbeiten
durchgeführt. Anschließend konnten die Räume wieder zur Nutzung
freigegeben werden.
Quelle Stadt Ludwigshafen