Landau – Höherpreisiges Wohnen zur Querfinanzierung – und für mehr Vielfalt: Stadt Landau sucht Mieterinnen und Mieter für sechs Penthäuser in der Haardtstraße

Landau/ südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Mal ehrlich: Von einem eigenen Penthaus haben wir doch alle schon einmal geträumt, oder? Großzügige Räume, eine einladende Dachterrasse – so lässt es sich leben! Genau solch ein Wohnen wird bald in der Landauer Haardtstraße möglich sein. Hier baut das städtische Gebäudemanagement (GML) 39 Wohneinheiten in drei Gebäuden. Der überwiegende Teil – 33 Wohnungen – sind sozial gefördert; on top kommen aber sechs Penthäuser, für die die Stadt jetzt Mieterinnen und Mieter sucht.



Bürgermeister und GML-Dezernent Lukas Hartmann gibt einen Zwischenstand des städtischen Großbauprojekts: „33 von uns gebaute, sozial geförderte Wohnungen sorgen dafür, dass Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen ein neues Zuhause finden. Für diese Wohnungen stehen die künftigen Mieterinnen und Mieter bereits fest. Damit die sozial geförderten Wohnungen aber überhaupt entstehen können, setzen wir auf eine gesunde Mischung: Sechs Penthäuser – jeweils zwei pro Gebäude – werden von uns im höherpreisigen Segment vermarktet. Das dient der Querfinanzierung, sorgt aber auch für eine gute Durchmischung im Quartier.“

Die Größe der Penthäuser variiert zwischen 90 und 170 Quadratmetern. Sie haben zwei bis vier Zimmer, zusätzlich zu Wohn-Ess-Küchenbereichen, Loggien und Balkonen. Die Grundmieten liegen zwischen etwa 1.400 und 2.800 Euro. Hinzu kommen Betriebs- und Heizkosten. Für jede Wohnung stehen zudem zwei Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung.

Die ersten Wohnungen in der Haardtstraße werden bereits im September bezogen.

Ansprechpartnerin für Interessierte in Sachen Penthäuser ist Katharina Jung vom GML: Telefon 0 63 41/13 82 20 bzw. E-Mail katharina.jung@landau.de.

Bildunterschriften:

1: In der Haardtstraße in Landau baut das städtische Gebäudemanagement (GML) 39 Wohneinheiten in drei Gebäuden. (Quelle: Stadt Landau)

2: Blick aus dem Innern eines der Penthäuser auf den Balkon. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle – Stadt Landau in der Pfalz.