Landau – Ganz schön viel Rummel: Landauer Herbstmarkt findet von 13. bis 22. September auf dem Alten Meßplatz statt



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Es geht wieder rund auf dem Alten Meßplatz in Landau: Von Samstag, 13.

September, bis Montag, 22. September, findet dort der 132. Landauer

Herbstmarkt statt. In diesem Zeitraum locken das traditionelle Weindorf, in dem

die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, der Vergnügungspark

mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden, die „Fressgasse“ und der

Krammarkt Groß und Klein, Alt und Jung auf das Festgelände.

„Herbstzeit ist Herbstmarktzeit: Mit viel guter Laune, Geselligkeit und jeder

Menge Südpfälzer Lebensfreude starten wir auf unserem beliebten Volksfest in

die goldene Jahreszeit“, so Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Mein Dank gilt

dem Team unseres Büros für Tourismus um Geschäftsführerin Nina Ziegler und

Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn, die gemeinsam mit dem

Schaustellerverband Landau-Neustadt wieder ein abwechslungsreiches

Programm auf die Beine gestellt haben – von den traditionellen

Frühschoppenkonzerten über eine ‚tanzende Weinprobe‘ bis hin zur Verleihung

des Landesehrenpreises im Genusshandwerk Rheinland-Pfalz. Ich wünsche allen

Besucherinnen und Besuchern viel Spaß, genussvolle Stunden und ein schönes

Miteinander!“

Offiziell eröffnet wird das 10-tägige Spektakel am Samstag, 13. September, um

15 Uhr auf der Bühne im Weindorf von Dominik Geißler, Weinprinzessin Emma

I. und dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Robert Stenglein. Um den

musikalischen Input kümmert sich am Eröffnungstag das „Akustik-Trio“ ab 19:30

Uhr.

Außerdem auf dem Programm:

Frühschoppenkonzerte gibt es am Sonntag, 14. September, mit dem

sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Landau und am Sonntag, 21.

September, mit der Big Band „Brass Connection“ der Stadtkapelle Landau

jeweils von 11:30 bis 13:30 Uhr im Weindorf.

Als besonderes Schmankerl wird am Sonntag, 14. September, um 15 Uhr der

„Landesehrenpreis Rheinland-Pfalz im Genusshandwerk“ verliehen. Das

Programm der Preisverleihung startet um 14 Uhr mit einer Promi-Brotprüfung

an der Bühne im Weindorf.

Der traditionelle Familientag ist am Mittwoch, 17. September, geplant: Klein

und Groß dürfen sich auf halbe Fahr- und Eintrittspreise an den Fahr- und

Laufgeschäften, Sonderangebote an den anderen Ständen, Kaspertheater-

Vorstellungen im Weindorf jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr sowie

Kinderschminken ab 15 Uhr vor der Bühne im Weindorf freuen.

Alle Kinder, die bei der HeavySaurus-Malaktion der Stadtholding Landau

teilgenommen haben, und ihre Familien werden am Samstag, 20. September,

an die Bühne im Weindorf gebeten: Denn wer das Meet & Greet mit der Band

sowie „HeavySaurus“-Konzertkarten für den 30. Dezember gewonnen hat,

erfahren sie dort um 13 Uhr. Danach übernimmt die Tanzschule Wienholt um

16 Uhr mit einem Kinder-Mitmachprogramm und ab 19:30 Uhr mit einer

„Tanzenden Weinprobe“ – begleitet von der Band „Palatine Six“.

Zum Abschluss der Festwoche erwartet die Besucherinnen und Besucher am

Montag, 22. September, ab ca. 21 Uhr ein Feuerwerk.

Alle Informationen sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.

Bildunterschrift: Von 13. bis 22. September geht es beim Landauer Herbstmarkt

wieder rund auf dem Alten Meßplatz. (Bildquelle: pfalzvision/Alexander Martin)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.