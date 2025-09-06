Landau – freut sich auf die Fachwelt: Fahrradkommunalkonferenz 2025 erstmals in Rheinland-Pfalz – Riesiges Interesse kurz nach Anmeldestart – Homepage ist online – Teile des Programms können live gestreamt werden



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Landau in der Pfalz wird im Jahr 2025 für zwei Tage zur absoluten Hauptstadt

des Radverkehrs in Deutschland. Am 11. und 12. November strömen Fachleute

aus Kommunen, Wissenschaft und Verbänden in die historische Jugendstil-

Festhalle, um an der bedeutendsten Radverkehrskonferenz auf kommunaler

Ebene teilzunehmen.

Unter dem Motto „Stadt. Land. Rad. Sicher unterwegs“

findet die Fahrradkommunalkonferenz (FaKoKo) in diesem Jahr erstmals

überhaupt in Rheinland-Pfalz statt – und die Resonanz ist überwältigend: Schon

kurz nach Anmeldestart waren sämtliche Plätze restlos ausgebucht.

Dieses Rekordinteresse zeigt eindrucksvoll, wie attraktiv sowohl das

hochkarätige Programm als auch die Gastgeberstadt Landau sind. Kein Wunder:

Die FaKoKo steht seit Jahren für wegweisenden Austausch, geballte

Fachkompetenz und nachhaltige Inspiration – und die Südpfalzmetropole

Landau verkörpert perfekt die Dynamik, Innovationskraft und Lebensqualität,

die mit moderner Radverkehrsförderung verbunden sind. Gemeinsame

Veranstalter der Fahrradkommunalkonferenz 2025 sind die Stadt Landau und

das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), unterstützt vom Land

Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Südliche Weinstraße.

Bürgerinnen und Bürger können per Livestream an vielen Teilen des Programms

teilnehmen und so hautnah miterleben, wie Zukunft gestaltet wird. Alle

Informationen zur FaKoKo und zum Programm sind kompakt auf der Webseite

www.fakoko2025landau.de zu finden, die seit kurzem online ist.

Oberbürgermeister Dominik Geißler: „Ich freue mich riesig, dass die Stadt

Landau in diesem Jahr Gastgeberin für die Fahrradkommunalkonferenz sein

darf. Es ist eine große Ehre und zugleich ein Beweis, dass unsere Stadt mit ihrem

Engagement für eine nachhaltige Mobilität bundesweit Beachtung findet. Ich

bin überzeugt: Nach diesen beiden Tagen werden alle Teilnehmenden begeistert

aus Landau abreisen.“

Bürgermeister Lukas Hartmann: „Seit 2019 haben wir in Landau und

Stadtdörfern einiges für die Radinfrastruktur erreicht, auch wenn noch sehr viel

zu tun ist. 2024 kam mit dem Angebot der Fahrradkommunalkonferenz die

bundesweite Anerkennung dieser Arbeit aus angemessenen Investitionen,

innovativen Konzepten und neuen Standards. Dass so viele Expertinnen und

Experten nach Landau kommen, ehrt uns und freut mich sehr.“

BALM-Präsident Christian Hoffmann: „Mit Programmen wie ‚Stadt und Land‘

und zahlreichen Forschungsprojekten leistet der Bund bereits einen

entscheidenden Beitrag zum Aufbau sicherer, lückenloser Radwegenetze. Mit

der Fahrradkommunalkonferenz wollen wir zusätzlich Vernetzung und

Austausch fördern. Denn: Auch der Wissenstransfer ist ein Schlüssel für eine

erfolgreiche Radverkehrsförderung.“

Die zweitägige Konferenz bietet ein randvolles Programm: Fachforen, Keynotes,

Exkursionen und Podiumsdiskussionen beleuchten alle Facetten moderner

Radverkehrspolitik – mit dem Schwerpunkt auf den Potenzialen des Radverkehrs

in der Stadt und im Umland. Live gestreamt werden beispielsweise ein politisches

Spitzengespräch zu den Herausforderungen, vor denen Kommunen beim

Radverkehrsausbau stehen, die Keynote „Verkehr ist geprägt durch Routinen“

oder die Diskussion „Welche Rolle spielt der Radverkehr im ländlichen Raum?“.

Bildunterschrift: Am 11. und 12. November findet in Landau, und damit erstmals

in Rheinland-Pfalz, die Fahrradkommunalkonferenz (FaKoKo) statt. Dort

sprechen Fachleute aus Kommunen, Wissenschaft und Verbänden zum Motto

„Stadt. Land. Rad. Sicher unterwegs“. (Quelle: Dominik Ketz / Pfalz Touristik)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.