Landau – Baustelleninfo: Teilsperrung des Wirtschaftsweges zwischen Landau-Mörlheim und Kernstadt – Umleitung für Radfahrende eingerichtet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Radlerinnen und Radler aufgepasst: Auf der Route von Mörlheim in die Landauer
Kernstadt, die über einen Wirtschaftsweg führt, finden ab sofort Bauarbeiten
auf der Höhe südlich des Gewerbeparks Am Messegelände-Südost (D12) statt.
Für den Radverkehr wurde für diesen Zeitraum eine beschilderte Umleitung
eingerichtet, die nördlich am Gewerbegebiet vorbeiführt.
Grund für die Teilsperrung sind Erschließungsarbeiten. Der Abschnitt bleibt für
den Radverkehr bis Ende September gesperrt.
Bildunterschrift: Der Wirtschaftsweg zwischen Landau-Mörlheim und der
Kernstadt ist wegen Erschließungsarbeiten gesperrt. (Quelle: Vulcan Energie
Ressourcen GmbH)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.