Landau – Baustelleninfo: Teilsperrung des Wirtschaftsweges zwischen Landau-Mörlheim und Kernstadt – Umleitung für Radfahrende eingerichtet



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Radlerinnen und Radler aufgepasst: Auf der Route von Mörlheim in die Landauer

Kernstadt, die über einen Wirtschaftsweg führt, finden ab sofort Bauarbeiten

auf der Höhe südlich des Gewerbeparks Am Messegelände-Südost (D12) statt.

Für den Radverkehr wurde für diesen Zeitraum eine beschilderte Umleitung

eingerichtet, die nördlich am Gewerbegebiet vorbeiführt.

Grund für die Teilsperrung sind Erschließungsarbeiten. Der Abschnitt bleibt für

den Radverkehr bis Ende September gesperrt.

Bildunterschrift: Der Wirtschaftsweg zwischen Landau-Mörlheim und der

Kernstadt ist wegen Erschließungsarbeiten gesperrt. (Quelle: Vulcan Energie

Ressourcen GmbH)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.