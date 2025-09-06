Frankenthal – Mehr Bürgernähe und niedrigere Einstiegshürden für ein grüneres Stadtbild Frankenthal startet neues Baumspendenverfahren



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Frankenthal hat ein umfassend überarbeitetes Verfahren zur

Baumspende vorgestellt. Ziel der neuen Regelung ist es, die Beteiligung der Bürge-rinnen

und Bürger an der Stadtbegrünung zu erleichtern und zu fördern. Das neue Konzept wurde

in der gestrigen (4. September) Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und

Mobilität präsentiert und tritt im Herbst 2025 in Kraft.

Mehr Flexibilität, weniger Hürden

Im bisherigen Verfahren war ein Mindestbetrag von 1.500 Euro für eine Baumspende

vorgesehen – eine Hürde, die sich in der Praxis als zu hoch erwiesen hat. Das neue

Verfahren ermöglicht nun symbolische Spendenbeträge ab 300 Euro, zusätz-lich sind frei

wählbare Beträge möglich. Auch kleinere Spenden zur Unterstützung von Pflegekosten für

Jungbäume werden angenommen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

 Spendenhöhe flexibel wählbar: ab 300 Euro pro Baum

 Online-Spendenformular mit Standortauswahl und Wunschbaum

 Urkunde für Spender mit Standortangabe und Informationen zum Baum

 Optionale Plaketten mit persönlicher Widmung

 Jährlich mindestens 40 Pflanzstandorte, online einsehbar

 Ersatzpflanzung bei Ausfall kostenfrei gewährleistet

Zudem plant die Stadt mittelfristig eine interaktive Onlinekarte, über die Spenderinnen und

Spender verfügbare Standorte direkt auswählen können. Auch digitale

Zahlungsmöglichkeiten sollen in Zukunft erweitert werden.

Teil einer umfassenden Strategie für Ehrenamt und mehr Stadtgrün

Das neue Baumspendenverfahren ist Teil einer übergreifenden Gesamtstrategie zur

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Frankenthal. In diesem Zusammenhang

wurde im vergangenen Jahr unter Leitung von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer die

Stelle der Ehrenamtskoordination geschaffen und mit Jennifer Speiger besetzt. Sie fungiert

seither als zentrale Ansprechpartnerin für engagierte Bürgerinnen und Bürger und entwickelt

gemeinsam mit den Fachbereichen neue Formate und Strukturen, die Ehrenamt

ermöglichen, absichern und sichtbar machen.

Ein erstes Ergebnis dieser Strategie war die Einführung der Ehrenamtsvereinbarung zur

Pflege öffentlicher Grünflächen, die seit Frühjahr 2025 allen Bürgerinnen und Bürgern

offensteht, die sich freiwillig um städtische Pflanzflächen kümmern möchten – ob vor der

Haustür, im Park oder im Quartier.

Die Vereinbarung bietet:

 Rechtssicherheit und Versicherungsschutz

 Feste Ansprechpersonen in der Stadtverwaltung

 Klare Rahmenbedingungen für freiwillige Pflegeeinsätze

 Anerkennung durch Urkunden und Öffentlichkeitsarbeit

Mit der neuen Baumspendenregelung wird dieser Weg nun konsequent weiterverfolgt und

um eine attraktive Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung ergänzt.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt: „Wir schaffen Strukturen, die Ehrenamt nicht

nur ermöglichen, sondern aktiv fördern – ob durch Pflegevereinbarungen, Patenschaften

oder Spenden. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für unsere Stadt

engagieren. Sie machen Frankenthal lebenswerter – und grüner.“

Gemeinsam für ein grüneres Stadtbild

Die Verwaltung verfolgt mit diesen Maßnahmen das Ziel, Klimaschutz, Stadtbildpflege und

Bürgerbeteiligung stärker miteinander zu verknüpfen. Das neue Baumspendeverfahren, die

Ehrenamtsvereinbarung und die geplanten Baumpatenschaften bilden gemeinsam einen

modernen, koordinierten Rahmen für freiwilliges Engagement im Bereich Stadtgrün.

So funktioniert’s:

1. Wunschbaum und Standort online auswählen

2. Formular absenden und Zahlungsdetails erhalten

3. Spende überweisen

4. Urkunde und ggf. Plakette erhalten

5. Im Winter wird gepflanzt – die Stadt informiert über den Fortschritt

Weitere Informationen und das Onlineformular sind unter www.frankenthal.de/baumspende

zu finden. Auskünfte erteilt auch Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger, 08233 89 279,

ehrenamt@frankenthal.de.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)