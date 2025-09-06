Frankenthal – Mehr Bürgernähe und niedrigere Einstiegshürden für ein grüneres Stadtbild Frankenthal startet neues Baumspendenverfahren

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Frankenthal hat ein umfassend überarbeitetes Verfahren zur
Baumspende vorgestellt. Ziel der neuen Regelung ist es, die Beteiligung der Bürge-rinnen
und Bürger an der Stadtbegrünung zu erleichtern und zu fördern. Das neue Konzept wurde
in der gestrigen (4. September) Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und
Mobilität präsentiert und tritt im Herbst 2025 in Kraft.
Mehr Flexibilität, weniger Hürden
Im bisherigen Verfahren war ein Mindestbetrag von 1.500 Euro für eine Baumspende
vorgesehen – eine Hürde, die sich in der Praxis als zu hoch erwiesen hat. Das neue
Verfahren ermöglicht nun symbolische Spendenbeträge ab 300 Euro, zusätz-lich sind frei
wählbare Beträge möglich. Auch kleinere Spenden zur Unterstützung von Pflegekosten für
Jungbäume werden angenommen.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
Spendenhöhe flexibel wählbar: ab 300 Euro pro Baum
Online-Spendenformular mit Standortauswahl und Wunschbaum
Urkunde für Spender mit Standortangabe und Informationen zum Baum
Optionale Plaketten mit persönlicher Widmung
Jährlich mindestens 40 Pflanzstandorte, online einsehbar
Ersatzpflanzung bei Ausfall kostenfrei gewährleistet
Zudem plant die Stadt mittelfristig eine interaktive Onlinekarte, über die Spenderinnen und
Spender verfügbare Standorte direkt auswählen können. Auch digitale
Zahlungsmöglichkeiten sollen in Zukunft erweitert werden.
Teil einer umfassenden Strategie für Ehrenamt und mehr Stadtgrün
Das neue Baumspendenverfahren ist Teil einer übergreifenden Gesamtstrategie zur
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Frankenthal. In diesem Zusammenhang
wurde im vergangenen Jahr unter Leitung von Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer die
Stelle der Ehrenamtskoordination geschaffen und mit Jennifer Speiger besetzt. Sie fungiert
seither als zentrale Ansprechpartnerin für engagierte Bürgerinnen und Bürger und entwickelt
gemeinsam mit den Fachbereichen neue Formate und Strukturen, die Ehrenamt
ermöglichen, absichern und sichtbar machen.
Ein erstes Ergebnis dieser Strategie war die Einführung der Ehrenamtsvereinbarung zur
Pflege öffentlicher Grünflächen, die seit Frühjahr 2025 allen Bürgerinnen und Bürgern
offensteht, die sich freiwillig um städtische Pflanzflächen kümmern möchten – ob vor der
Haustür, im Park oder im Quartier.
Die Vereinbarung bietet:
Rechtssicherheit und Versicherungsschutz
Feste Ansprechpersonen in der Stadtverwaltung
Klare Rahmenbedingungen für freiwillige Pflegeeinsätze
Anerkennung durch Urkunden und Öffentlichkeitsarbeit
Mit der neuen Baumspendenregelung wird dieser Weg nun konsequent weiterverfolgt und
um eine attraktive Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung ergänzt.
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt: „Wir schaffen Strukturen, die Ehrenamt nicht
nur ermöglichen, sondern aktiv fördern – ob durch Pflegevereinbarungen, Patenschaften
oder Spenden. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für unsere Stadt
engagieren. Sie machen Frankenthal lebenswerter – und grüner.“
Gemeinsam für ein grüneres Stadtbild
Die Verwaltung verfolgt mit diesen Maßnahmen das Ziel, Klimaschutz, Stadtbildpflege und
Bürgerbeteiligung stärker miteinander zu verknüpfen. Das neue Baumspendeverfahren, die
Ehrenamtsvereinbarung und die geplanten Baumpatenschaften bilden gemeinsam einen
modernen, koordinierten Rahmen für freiwilliges Engagement im Bereich Stadtgrün.
So funktioniert’s:
1. Wunschbaum und Standort online auswählen
2. Formular absenden und Zahlungsdetails erhalten
3. Spende überweisen
4. Urkunde und ggf. Plakette erhalten
5. Im Winter wird gepflanzt – die Stadt informiert über den Fortschritt
Weitere Informationen und das Onlineformular sind unter www.frankenthal.de/baumspende
zu finden. Auskünfte erteilt auch Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger, 08233 89 279,
ehrenamt@frankenthal.de.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)