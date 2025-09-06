Edenkoben – Schiedsrichter-Neulingslehrgänge in 2026 – Werde Schiedsrichter*in!



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Derzeit gibt es im SWFV rund 1.400 Schiedsrichter, die fast jede Woche im Einsatz sind, um den Spielbetrieb in allen Spielklassen gewährleisten zu können. Um auch in Zukunft möglichst alle Spiele mit neutralen Unparteiischen besetzen zu können, ist es notwendig, weiterhin viele Schiedsrichter auszubilden. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder zahlreiche zentrale Schiedsrichter-Neulingsausbildungen.

Zentrale Schiedsrichter-Neulingslehrgänge 2026 in der Sportschule Edenkoben

27.02 – 01.03.2026

10.04. – 12.04.2026

15.05. – 17.05.2026

07.08. – 09.08.2026

11.09. – 13.09.2026

25.09. – 27.09.2026

09.10. – 11.10.2026

Anmeldung über: https://anmeldung.swfv.de (Bereich: Veranstaltungskalender 2026 – Kategorie: Schiri-Lehrgänge)

Neben der Vermittlung und intensiven Schulung des Fußball-Regelwerks beinhaltet die zentrale Ausbildung zwei Übernachtungen inklusive Vollpension, mit Frühstück, Mittag- und Abendessen und Getränken zu den Mahlzeiten, in der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes in Edenkoben.

Im Rahmen der Ausbildung stattet der SWFV jeden Schiedsrichter nach bestandener Prüfung mit einem schwarzen Adidas-Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen) sowie einem Schiedsrichter-Mäppchen aus.

Als Verein können Sie einen Teil dazu beitragen, dass die Spiele weiterhin von neutralen Schiedsrichtern geleitet werden können, indem sich Ihre Vereinsmitglieder zu den Neulingslehrgängen anmelden.

Der persönliche Kontakt oder eine Ansprache eines Vereinsvertreters zu den Spielern beim Training hat nach Rückmeldung von vielen Vereinen sehr positive Erfolgschancen gezeigt, Interessenten zu akquirieren.

Weitere Infos zur Schiedsrichter-Ausbildung finden Sie unter:

https://www.swfv.de/Spielbetrieb/Schiedsrichter/Schiedsrichter-Ausbildung

https://www.swfv.de/index.php/Spielbetrieb/Schiedsrichter/Wie-werde-ich-Schiedsrichter

Bild: Michael Sonnick

Quelle: Südwestdeutscher Fußballverband e.V.