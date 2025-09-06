Bornheim – „Deutschland singt und klingt” am 3. Oktober wieder im Dorfgemeinschaftshaus in Bornheim



Bornheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits zum vierten Mal heißt es am 3. Oktober auch im Landkreis Südliche Weinstraße wieder „Deutschland singt und klingt” zum Tag der Deutschen Einheit. Bundesweit kommen Menschen jedes Alters und aus unterschiedlichen Kulturen an diesem Tag zusammen, um miteinander zu singen.

Der Landkreis SÜW richtet in Kooperation mit dem Chorverband der Pfalz e.V. sowie dem Kreischorverband Südpfalz e.V. das offene Sing-Fest in Bornheim aus. Landrat Dietmar Seefeldt lädt dazu alle Singbegeisterten um 17 Uhr herzlich ins Dorfgemeinschaftshaus ein: „Beim vierten Mal ,Deutschland singt und klingt’ können wir fast schon von einer Tradition sprechen. Feiern Sie mit uns am Tag der Deutschen Einheit, wenn wir gemeinsam bekannte Lieder singen – ein Zeichen des Zusammenhalts und der Einheit!”

Der Chor „Herztöne” unter Leitung von Peter Kusenbach sorgt mit mehreren Live-Musikern für ein attraktives Mitsing-Programm – mit Unterstützung der Chorgemeinschaft Concordia e.V.. Gegen trockene Kehlen stehen Getränke von Bornheimer Vereinen – darunter die Chorgemeinschaft Concordia – bereit, ebenso kleine Speisen. Das Programm dauert rund 90 Minuten, danach folgt geselliges Beisammensein. Der Eintritt ist frei.

Das Anliegen des Bündnisses hinter der bundesweiten Initiative „Deutschland singt und klingt” ist es, der friedlichen Revolution und dem Mauerfall bei einer öffentlichen Feier generationsübergreifend zu gedenken und die Bedeutung dieser Ereignisse zu würdigen. Dies soll auch ein Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung sein, dass das Land aus Einheit und gelebtem Miteinander heraus kraftvoll gestaltet werden kann.

Wer mit dem Auto kommt: Parkplätze sind vor Ort ausreichend vorhanden.

Bildunterschrift: Auch dieses Jahr treffen sich am 3. Oktober Singbegeisterte im Dorfgemeinschaftshaus in Bornheim – wie hier auf dem Bild – zu „Deutschland singt und klingt”. Foto: KV SÜW

Quelle: KV Süd