Metropolregion Rhein-Neckar – rnv stellt VRN eTarif-App ein!



Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) stellt zum 30. November 2025 die VRN eTarif-App ein. Damit ist ab 1. Dezember 2025 für Kundinnen und Kunden der rnv eine Nutzung des Luftlinientarifs mittels eTarif-App für Fahrten mit Bus und Bahn nicht mehr möglich. Für Nutzerinnen und Nutzer der eTarif-App ändert sich bis zum 30. November nichts: Wie gewohnt können Fahrten mit Bus und Bahn per Luftlinie mit der gewählten Zahlungsweise oder eines bestehenden Guthabens bezahlt werden. Die Berechnung des „Ticket-Preises” erfolgt per zurückgelegtem Luftlinienkilometer zwischen der Ein- und Ausstiegshaltestelle. Ein über den 30. November hinaus bestehendes Restguthaben wird im ersten Quartal 2026 zurückerstattet. Die letzte Rechnungsstellung erfolgt im Dezember 2025. Die rnv hat die Nutzerinnen und Nutzer des eTarifs bereits im Vorfeld über das Ende der VRN eTarif-App und der damit verbundenen Rückabwicklung eines Restguthabens informiert. Fahrgästen, die nicht auf den Luftlinientarif verzichten möchten, wird empfohlen, alternativ die myVRN-App des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zu nutzen. Hier gilt auch zukünftig nach einmaliger Registrierung: Mit dem Luftlinientarif einfach einsteigen, einchecken und losfahren. Weitere Informationen zur myVRN-App sowie zum Luftlinientarif stehen auf der Webseite des VRN zur Verfügung.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH