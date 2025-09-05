Mannheim -Sport im Park 2025: Saisonabschluss mit Yoga und Musik am 13. September



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die elfte Saison von „Sport im Park” neigt sich dem Ende zu. Seit dem Start am 14. April haben bereits über 20.000 Teilnehmende die kostenfreien Sportangebote im Unteren Luisenpark und an weiteren Standorten mit großer Begeisterung genutzt. Das vielseitige Programm – von Yoga über Zumba und BodyFit bis hin zu Qigong – hat Menschen in Bewegung gebracht.

„Ich freue mich sehr über die große Resonanz, die das Angebot von Sport im Park bei den Mannheimerinnen und Mannheimern erfahren hat”, sagt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. „Mein besonderer Dank gilt den engagierten Übungsleitungen sowie unseren Partnern, die das Programm über den gesamten Sommer mit viel Einsatz und Herzblut gestaltet haben.

Die Angebote fanden von Montag bis Freitag jeweils von 19:00 bis 20:00 Uhr im Unteren Luisenpark statt. Dank erfolgreicher Kooperationen konnten zudem an weiteren Orten spannende Sportmöglichkeiten geschaffen werden: So konnten Sportbegeisterte auf dem Sportplatz Franklin, dem 48er-Platz im Almenhof sowie auf der Schlosswiese in Seckenheim aktiv werden. Zusätzlich bereicherten monatliche Bachata-Specials auf dem Skulpturenplatz bei der Kunsthalle sowie ein Vollmondyoga-Special und ein Tanzspecial auf dem Münzplatz das Programm.

Zum feierlichen Saisonabschluss lädt die Stadt Mannheim alle Interessierten am 13. September um 10:00 Uhr zu einer besonderen Yoga-Einheit mit Musik im Unteren Luisenpark ein. Dieses morgendliche Event bietet die ideale Gelegenheit, die erfolgreiche Saison entspannt ausklingen zu lassen und noch einmal gemeinsam aktiv zu werden.

Quelle Stadt Mannheim; Foto: Andreas Henn