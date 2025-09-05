Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, startet eine neue Reihe “Film und Philosophie”. Gezeigt werden ausgewählte Filme, die Kenner*innen wie Lai*innen einladen sollen, die philosophischen Themen dieses Mediums im gegenseitigen Austausch zu vertiefen und über Fragestellungen, die das Kino aufwirft, in offenem Format gemeinsam zu diskutieren.
Den Anfang macht am Dienstag, 16. September 2025, 18 Uhr, der Film “Freud – Jenseits des Glaubens” von Matthew Brown aus dem Jahr 2023 mit Anthony Hopkins in der Titelrolle. Der
Eintritt zur Veranstaltung beträgt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Die Einführung und anschließende Gesprächsmoderation übernimmt an diesem Abend Robert Hörr aus Ludwigshafen.
Anmeldungen nimmt das Ernst-Bloch-Zentrum unter der
E-Mail-Adresse anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202 entgegen. Nähere Informationen zum Programm des Ernst-Bloch-Zentrums gibt es im Internet unter www.bloch.de.
Ludwigshafen – Neue Filmreihe “Film und Philosophie” im Ernst-Bloch-Zentrum
Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, startet eine neue Reihe “Film und Philosophie”. Gezeigt werden ausgewählte Filme, die Kenner*innen wie Lai*innen einladen sollen, die philosophischen Themen dieses Mediums im gegenseitigen Austausch zu vertiefen und über Fragestellungen, die das Kino aufwirft, in offenem Format gemeinsam zu diskutieren.