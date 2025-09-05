Landauer Herbstmarkt steht in den Startlöcher

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Ganz schön viel Rummel: Landauer Herbstmarkt findet von 13. bis 22. September auf dem Alten Meßplatz statt. Es geht wieder rund auf dem Alten Meßplatz in Landau: Von Samstag, 13. September, bis Montag, 22. September, findet dort der 132. Landauer Herbstmarkt statt. In diesem Zeitraum locken das traditionelle Weindorf, in dem

die Stadtdörfer ihre Weine und Leckereien präsentieren, der Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden, die „Fressgasse“ und der Krammarkt Groß und Klein, Alt und Jung auf das Festgelände.

„Herbstzeit ist Herbstmarktzeit: Mit viel guter Laune, Geselligkeit und jeder Menge Südpfälzer Lebensfreude starten wir auf unserem beliebten Volksfest in die goldene Jahreszeit“, so Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Mein Dank gilt dem Team unseres Büros für Tourismus um Geschäftsführerin Nina Ziegler und Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn, die gemeinsam mit dem Schaustellerverband Landau-Neustadt wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt haben – von den traditionellen Frühschoppenkonzerten über eine ‚tanzende Weinprobe‘ bis hin zur Verleihung des Landesehrenpreises im Genusshandwerk Rheinland-Pfalz. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß, genussvolle Stunden und ein schönes

Miteinander!“

Offiziell eröffnet wird das 10-tägige Spektakel am Samstag, 13. September, um 15 Uhr auf der Bühne im Weindorf von Dominik Geißler, Weinprinzessin Emma I. und dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Robert Stenglein. Um den musikalischen Input kümmert sich am Eröffnungstag das „Akustik-Trio“ ab 19:30 Uhr.

Außerdem auf dem Programm:

Frühschoppenkonzerte gibt es am Sonntag, 14. September, mit dem sinfonischen Blasorchester der Stadtkapelle Landau und am Sonntag, 21. September, mit der Big Band „Brass Connection“ der Stadtkapelle Landau jeweils von 11:30 bis 13:30 Uhr im Weindorf. Als besonderes Schmankerl wird am Sonntag, 14. September, um 15 Uhr der „Landesehrenpreis Rheinland-Pfalz im Genusshandwerk“ verliehen. Das Programm der Preisverleihung startet um 14 Uhr mit einer Promi-Brotprüfung an der Bühne im Weindorf.

Der traditionelle Familientag ist am Mittwoch, 17. September, geplant: Klein und Groß dürfen sich auf halbe Fahr- und Eintrittspreise an den Fahr- und Laufgeschäften, Sonderangebote an den anderen Ständen, Kaspertheater-Vorstellungen im Weindorf jeweils um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr sowie Kinderschminken ab 15 Uhr vor der Bühne im Weindorf freuen.

Alle Kinder, die bei der HeavySaurus-Malaktion der Stadtholding Landau teilgenommen haben, und ihre Familien werden am Samstag, 20. September, an die Bühne im Weindorf gebeten: Denn wer das Meet & Greet mit der Band sowie „HeavySaurus“-Konzertkarten für den 30. Dezember gewonnen hat, erfahren sie dort um 13 Uhr. Danach übernimmt die Tanzschule Wienholt um 16 Uhr mit einem Kinder-Mitmachprogramm und ab 19:30 Uhr mit einer „Tanzenden Weinprobe“ – begleitet von der Band „Palatine Six“.

Zum Abschluss der Festwoche erwartet die Besucherinnen und Besucher am Montag, 22. September, ab ca. 21 Uhr ein Feuerwerk.

Alle Informationen sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.

Bildunterschrift: Von 13. bis 22. September geht es beim Landauer Herbstmarkt wieder rund auf dem Alten Meßplatz.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

Bildquelle: pfalzvision/Alexander Martin