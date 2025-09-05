  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landau – Wegen des Herbstmarkts: Alter Meßplatz steht nicht als Parkplatz zur Verfügung

Landau/südliche Weinstraße/ Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Landauer Herbstmarkts: Alter Meßplatz steht nicht als Parkplatz zur Verfügung – Dauerparktickets gelten auch in den Parkquartieren Nord und West

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auf dem Alten Meßplatz in Landau beginnt in Kürze der Aufbau für den 132. Landauer Herbstmarkt. Das beliebte Volksfest findet von 13. bis 22. September statt. Der Aufbau auf dem Festplatz beginnt bereits am Montag, 8. September. Ab diesem Tag und bis nach dem Abbau von Weindorf, Fahrgeschäften und Co. am Donnerstag, 25. September, stehen dann der Alte Meßplatz und die Fortstraße (zwischen Nordring und Am Kronwerk) nicht zum Parken zur Verfügung.

Inhaberinnen und Inhaber von Dauerparkplaketten und Monatstickets können in dieser Zeit mit ihren Dauerparktickets auf die angrenzenden Parkquartiere Nord (rund um den Zoo) und West (rund um Stadion und Freibad) ausweichen.

Gut zu wissen: Zum Parkquartier Alter Meßplatz zählt auch der Uniparkplatz. Auch wer nur für wenige Stunden oder einen Tag einen Parkplatz sucht, wird hier oft fündig.

Die Parkquartiere können online im Geoportal der Stadt Landau unter https://maps.landau.de/parken eingesehen werden.

Bildunterschrift: Wegen des Herbstmarkts steht der Alte Meßplatz nicht als Parkplatz zur Verfügung. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle Stadt Landau in der Pfalz.

