05.09.2025, 10:46 Uhr

Landau – Problemabfallsammlung in mehreren Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße

: Auch Farbeimer gehören zum Problemabfall, haushaltsübliche Mengen werden kostenlos bei der Sammlung angenommen. Symbolfoto: Pixabay
Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In 21 Ortsgemeinden im Landkreis SÜW werden zwischen Montag, 15. September, und Freitag, 19. September, Problemabfälle eingesammelt. Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis können bei dieser Gelegenheit problematische Abfälle aus ihren privaten Haushalten umweltgerecht und kostenlos entsorgen.

Die Abfälle können ausschließlich beim Sammelpersonal der Firma Süd-Müll und in geschlossenen Behältern und Verpackungen abgegeben werden. Es dürfen pro Haushalt Mengen bis 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Liter sein. Vor Eintreffen des Sammelfahrzeugs sowie während und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle abgestellt werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle entsorgen lassen möchten, können sich mit der SAM GmbH (Telefon 06131 982980) in Verbindung setzen.

Was kann abgegeben werden, was nicht?
Abgegeben werden können Farben, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Giftstoffe in haushaltsüblichen Mengen. Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht angenommen. Verkäufer von Motoren- und Getriebeöl nehmen das Altöl von ihren Kunden kostenlos zurück. Bei der Problemabfallsammlung werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen und Ähnliches angenommen.

Altmedikamente werden bei der Problemabfallsammlung nicht mehr erfasst. Altmedikamente in haushaltsüblichen Mengen können in die Restabfalltonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und Beipackzettel gehören in die Papiertonne. Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben gehören in den gelben Wertstoffsack. Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer. Vollständig eingetrocknete Dispersionsfarben können über den Restmüll entsorgt werden.

Übersicht über die Annahmestellen der aktuellen Sammlung in zeitlicher Reihenfolge

Montag, 15. September
8.30 bis 9.30 Uhr: Schweighofen, Dorfgemeinschaftshaus
10 bis 11 Uhr: Kapsweyer, Parkplatz Südpfalzhalle
11.30 bis 12.30 Uhr: Oberotterbach, Otterbachhalle
14 bis 14.30 Uhr: Böllenborn, am Feuerwehrhaus
15 bis 15.30 Uhr: Blankenborn, Parkplatz Ortsmitte
16 bis 17 Uhr: Kapellen-Drusweiler, am Sportplatz

Dienstag, 16. September
8.30 bis 9.15 Uhr: Frankweiler, Parkplatz am Sportplatz
9.45 bis 10.30 Uhr: Birkweiler, Dorfgemeinschaftshaus
11.15 bis 12 Uhr: Leinsweiler, Dorfgemeinschaftshaus
13.30 bis 14.30 Uhr: Göcklingen, Parkplatz Kaiserberghalle
15 bis 16 Uhr: Ingenheim, Parkplatz Poststraße
16.15 bis 17 Uhr: Impflingen, Platz am Feuerwehrhaus

Donnerstag, 18. September
8.30 bis 9.15 Uhr: Vorderweidenthal, Parkplatz Dorfmitte
9.45 bis 10.30 Uhr: Münchweiler, Dorfgemeinschaftshaus
11 bis 12 Uhr: Klingenmünster, Klingbachhalle
13.30 bis 14.30 Uhr: Pleisweiler-Oberhofen, Parkplatz am Sportplatz
15 bis 17 Uhr: Bad Bergzabern, Parkplatz am Schloss

Freitag,19. September
8.30 bis 10.30 Uhr: Offenbach, Parkplatz Schwimmbad
11 bis 12 Uhr: Bornheim, Dorfgemeinschaftshaus
13.30 bis 14.30 Uhr: Hochstadt Friedhof Oberdorf
15 bis 17 Uhr: Edesheim, Parkplatz am Bahnhof

Wo finde ich weitere Termine?
Alle Sammeltermine für Problemabfall im Jahr 2025, ob wochentags in den Ortsgemeinden oder an sechs Samstagen im Jahr bei den WertstoffWirtschaftszentren, stehen online unter www.suedliche-weinstrasse.de/problemabfall. Dort gibt es auch eine Liste, was zum Problemabfall gehört.

Auch im Wertstoffkalender finden sich die Problemabfall-Termine für die eigene Ortsgemeinde, und zwar unten links. Über die SÜW-WertstoffApp sind sie ebenfalls abrufbar: Dort geht es über den Menüpunkt „Mehr” zu den Terminen der Problemabfallsammlung in den Ortsgemeinden. Unter dem Menüpunkt „Recycling” und dem jeweiligen WertstoffWirtschaftszentrum stehen in der App auch die Samstagstermine, an denen Problemabfall in den WertstoffWirtschaftszentren bei Billigheim-Ingenheim und bei Edesheim abgegeben werden kann.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

