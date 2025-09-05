Landau – Auseinandersetzung auf dem Weißquartierplatz

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Morgen des 5. September kam es auf dem Weißquartierplatz in Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei gerieten zwei Männer im Alter von 31 und 26 Jahren in Streit, der in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Eine Person schlug mit einem Gegenstand auf die andere ein. Drei Streifenwagen wurden zum Einsatzort entsandt und trafen in der Weißquartierstraße eine Gruppe von fünf Personen an, die sich fußläufig von der Örtlichkeit entfernte. Bei einer Person konnten Verletzungen im Gesicht festgestellt werden, die auf eine Schlagverletzung hinwiesen. Kurz darauf erschien der 26-jährige Geschädigte bei der Polizeidienststelle und gab seine Beteiligung an der Auseinandersetzung zu. Nach ersten Ermittlungen kam es zu Streitigkeiten zwischen ihm und dem 31-jährigen Beschuldigten. Dieser schlug dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Geschädigte zur Abwehr einen abgebrochenen Besenstil ergriff und den Beschuldigten ebenfalls ins Gesicht schlug. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landau vorlag. Da der Beschuldigte den Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.
