Hockenheim – Probe für den Ernstfall: Bundesweiter Warntag am 11. September



Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen des Bundesweiten Warntages am Donnerstag, den 11. September 2025, werden viele Warnkanäle erprobt, mit denen die Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden. Der Probealarm startet um 11 Uhr.

Zu den Warnkanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Sirenen, Lautsprecherwagen, Infosysteme der Deutschen Bahn und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast. Auch in Hockenheim werden die Sirenen ausgelöst. Aktuell wird in Hockenheim ein Sirenenwarnsystem eingerichtet, um die Bevölkerung im Falle von bestimmten Gefahren warnen zu können. Drei Sirenen wurden bereits installiert, zwei weitere befinden sich im Aufbau und eine zusätzliche Förderung für weitere Sirenen wurde beantragt. Die bereits aktiven Sirenen befinden sich am Pumpwerk, an der Rudolf-Harbig-Halle in der Arndtstraße sowie am Feuerwehr-Gerätehaus in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße. Bei den Sirenentönen an diesem Tag handelt es sich um einen Probealarm. Es besteht kein Grund zur Sorge und es herrscht keine Gefahrensituation.

Der Warntag dient zur Überprüfung der technischen Gegebenheiten und auch, ob es noch Nachholbedarf gibt. Zudem soll die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisiert und somit die Selbstschutzfähigkeiten gestärkt werden.

Um 11:45 Uhr wird die Nationale Warnzentrale die zentrale Probewarnung über die Modularen Warnsystem wieder entwarnen. Über Cell Broadcast erfolgt keine Entwarnung.

Weitere Informationen zum Bundesweiten Warntag finden Sie unter: Weitere Informationen zum Bundesweiten Warntag finden Sie unter: http://www.bbk.bund.de/bundesweiter-warntag

Quelle: Stadt Hockenheim