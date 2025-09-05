Heidelberger Wirtschaftssiegel an Firma cbs Corporate Business Solutions verliehen



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH ist mit dem Wirtschaftssiegel der Stadt Heidelberg ausgezeichnet worden. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens überreichte Oberbürgermeister Eckart Würzner am 1. September 2025 bei einem Unternehmensbesuch die höchste Auszeichnung für Heidelberger Unternehmen. Cbs ist eine der führenden Firmen bei der Implementierung von SAP-Lösungen in globalen Industrieunternehmen und bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen auf einer Lösungsplattform. Der „Hidden Champion“ ist seit 1996 in Heidelberg und seit 2018 in der Bahnstadt ansässig.

„Die cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH steht für 30 Jahre

Innovationskraft am Standort Heidelberg“, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner. „Das kontinuierliche Wachstum vom spezialisierten SAP-Beratungshaus hin zum global agierenden Hidden Champion zeigt die Authentizität und Kundenorientierung des Unternehmens. Zahlreiche Weltmarkführer vertrauen auf maßgeschneiderte Lösungen ,made in Heidelberg‘ von cbs. Darüber hinaus engagiert sich cbs stark in der Ausbildung und Förderung junger Talente und trägt damit aktiv zur Zukunftssicherung und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Innovationsstandortes Heidelberg bei.“

Wirtschaftssiegel als Wertschätzung für den Wirtschaftsstandort Heidelberg

Die Heidelberger Wirtschaft ist vielfältig und trägt einen enormen Teil zum Wohlstand der Stadt bei. Starke mittelständische Unternehmen, innovative Betriebe, dynamische Start-ups und „Hidden Champions“ zeichnen den Wirtschaftsstandort aus. Um diese Vielfalt wertzuschätzen, verleiht die Stadt Heidelberg das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“. Entwickelt wurde es vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft. Zuvor wurden bereits die Heidelberger Volksbank, Rehamed Heidelberg, Epple, ABB Stotz-Kontakt, hte, Bierther und das Café Frisch mit der Auszeichnung geehrt.

Das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“ wird an Unternehmen verliehen, die beispielsweise einen besonderen Beitrag zur Heidelberger Wirtschaftskraft leisten, Mut und Weitblick beweisen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern oder sich durch gesellschaftliches Engagement hervortun. Die Auszeichnung besteht aus einer gerahmten Urkunde mit individuellem Text.

Quelle: Stadt Heidelberg