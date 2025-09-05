Heidelberg – Wissenschaftscafé – Heißluft mit Stempel: Wie die EU das Klima managed

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wissenschaft ist keineswegs nur etwas für Akademiker*innen. Im „Wissenschaftscafé Heidelberg“ erörtern die Teilnehmenden in gelöster Atmosphäre am Donnerstag, 18. September ab 19 Uhr gemeinsam mit dem Referenten Christian Meysenburg, welche Ziele die EU mit ihrer Klimapolitik verfolgt und weshalb das neue Heizungsgesetz zwar für Verwirrung sorgt, aber Teil eines größeren Plans ist.Eine Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung ist bis 12. September erforderlich bei der Volkshochschule Heidelberg unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.
vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg
Quelle: Volkshochschule Heidelberg