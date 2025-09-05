Heidelberg – Gehörlosenvereine aus Heidelberg und Bautzen im Rathaus empfangen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zwischen Heidelberg und Bautzen besteht seit 1991 eine Städtepartnerschaft mit einem lebendigen und kontinuierlichen Austausch. Auch die Partnerschaft zwischen dem Gehörlosenverein Heidelberg und seinem Pendant in Bautzen besteht seit nunmehr fast 35 Jahren und trägt entscheidend zum lebendigen Austausch auf zivilgesellschaftlicher Ebene bei. Im Rahmen dieser Partnerschaft waren vom 28. bis 31. August 2025 insgesamt 22 Besucherinnen und Besucher aus Bautzen zu Gast beim Gehörlosenverein Heidelberg. Bürgermeisterin Stefanie Jansen empfing die beiden Vereine am Freitag, 29. August, im Rathaus.

Vielfältige Projekte zwischen Heidelberg und Bautzen

Zuletzt fand im April 2025 ein gemeinsames Projekt mit Jugendlichen aus beiden Städten statt. Unter dem Thema „Wie können Jugendliche ihre Stadt gestalten? – Unsere Visionen für die Zukunft“ setzten sich die Jugendlichen intensiv mit ihrer Rolle und ihren Ideen für die Stadtentwicklung auseinander. Schülerinnen und Schüler aus Bautzen nehmen zudem regelmäßig an der International Summer Science School Heidelberg (ISH) teil, einem Sommerprogramm für wissenschaftlich begabte Jugendliche. Auch darüber hinaus sind Begegnungen auf zivilgesellschaftlicher Ebene von großer Bedeutung für einen aktiven und nachhaltigen kulturellen und sozialen Austausch.

Quelle: Stadt Heidelberg