Heidelberg – FDP sammelt Unterschriften gegen XXL-Landtag – Spitzenkandidat Rülke mit Landtagskandidat Nusser für Volksbegehren in Heidelberg



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die FDP sammelt mit ihrem Landtagskandidaten für Heidelberg Tim Nusser für das Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“ am Sonntag, den 07. September von 11 bis 15 Uhr neben der Theodor-Heuß-Brücke auf der Uferstraße Unterschriften, um den Landtag zu verkleinern. Von ca. 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr steht der Fraktions- und Landesvorsitzende der FDP Dr. Hans-Ulrich Rülke MdL der Bevölkerung für Fragen zur Verfügung. Bis 4. November können die Bürger mit einer Unterschrift dazu beitragen, dass es zu einem Volksentscheid kommt, der die Größe des Landtags von aktuell 154 Abgeordneten auf die Regelgröße von 120 Abgeordneten zurückführen soll. Für die 70 Landtagswahlkreise soll die Struktur der 38 Bundestagswahlkreise übernommen werden, was zu weniger Direktmandaten führt und einer Aufblähung auf potenziell über 200 Abgeordnete durch das jüngst beschlossene Zweistimmenwahlrecht entgegenwirkt. „Es kann nicht sein, dass den Bürgern gesagt wird, es müsse gespart werden, die Parlamente aber immer fetter werden. Deswegen wollen wir mit gutem Beispiel voran gehen und der Bürgerschaft das Angebot machen, selbst darüber zu befinden, wie groß das Landesparlament werden soll“, so Hans-Ulrich Rülke. Neben der Unterschrift beim Infostand der FDP bestehe die Möglichkeit, die Formulare auszudrucken und persönlich oder postalisch bei der Wohnortgemeinde abzugeben. Rund 770.000 Baden-Württemberger müssen unterschreiben, um eine Volksabstimmung auch gegen den Willen von Grünen, CDU, SPD und AfD durchzusetzen, die dem Gesetzentwurf der FDP im Landtag nicht zugestimmt hatten.

Informationen sowie die Unterschriftenlisten können unter fdpbw.de/volksbegehren abgerufen werden.

Quelle: FDP Heidelberg ∙ Im Breitspiel 17∙ 69126 Heidelberg