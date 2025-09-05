Frankenthal – Kunsthaus Beats – Disco Edition: Tanz, Musik und Lebensfreude

Frankenthal / Metropolregion RHein-Neckar. Am Sonntag, 14. September, verwandelt sich der Garten des Kunsthauses Frankenthal von 15 bis 20 Uhr in eine vibrierende Tanzfläche unter freiem Himmel. Bei den Kunsthaus Beats – Disco Edition heißt es: eintauchen, lostanzen und gemeinsam feiern!

Zu mitreißenden House- und Dance-Sounds, den größten Hits der 80er, 90er und 2000er Jahren und angesagten aktuellen Tracks bringen die StereoTypen garantiert jeden Fuß zum Wippen und jede Hüfte zum Schwingen. Hier treffen Generationen aufeinander – und werden eins im Rhythmus der Musik.

Doch nicht nur die Ohren kommen auf ihre Kosten: frische Drinks und leckere Snacks sorgen für Erfrischung und Genuss zwischendurch. Für den besonderen Wow-Effekt sorgen die Tänzerinnen von Dreamotionz, die mit funkelnden Kostümen und spektakulären Choreografien echte Bühnenmomente in den Garten zaubern.

Auch die kleinen Gäste werden begeistert sein: Beim Kinderschminken können sie in farbenfrohe Fantasiewelten eintauchen – leuchtende Augen garantiert.

Im Kunsthaus selbst lädt die aktuelle Ausstellung „Kunst zur Selbstergründung“ von Fabian Utta zum Innehalten und Entdecken ein – ein inspirierender Kontrast zum Tanzgeschehen draußen.

Das Beste: Der Eintritt ist frei! Und falls das Wetter nicht mitspielt, wird die Veranstaltung einfach nach drinnen verlegt.

Mehr zum Kunsthaus unter www.frankenthal.de/kunsthaus