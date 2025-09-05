Frankenthal – Kino für Junggebliebene im Septembert: Voila Papa – Der fast perfekte Schwiegersohn



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 10. September, laden Lux-Kinos und Seniorenbüro zur nächsten Ausgabe der Reihe „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht „Voila Papa – Der fast perfekte Schwiegersohn“. Filmbeginn ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich, können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.

Mehr zum Film

“Monsieur Claude” alias Christian Clavier ist zurück mit einer neuen, beschwingten Komödie,

in der er als erfolgreicher Psychotherapeut aus allen Wolken fällt, als seine Tochter

bei einem Familienfest ausgerechnet seinen nervigsten Patienten als ihren Verlobten

präsentiert. Seinen perfekten Schwiegersohn hatte er sich so gänzlich anders vorgestellt

und so versucht er alles, um die beiden Liebenden wieder auseinander zu bringen…

Mehr Angebote für Senioren in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal