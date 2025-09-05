Buchen – Rettungshelikoptereinsatz nach Arbeitsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis – Buchen / Metropolregion Rhein-Neckar – Arbeitsunfall – Am Donnerstagmorgen kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Buchener Röntgenstraße zum Einsatz eines Rettungshelikopters. Beim Verladen von Betriebsgütern zog sich ein Mitarbeiter eine Kopfverletzung zu, aufgrund derer er zumindest kurzzeitig bewusstlos wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte daraufhin per Helikopter zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.
Quelle: Polizei (ots)