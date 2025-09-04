Worms – Tag des offenen Denkmals im Museum der Stadt Worms im Andreasstift am 14. September

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Freier Eintritt sowie literarische Spielszenen des
Ensembles wundersvil und des Duo Wormez
Am Sonntag, 14. September, öffnet das Museum der Stadt
Worms im Andreasstift seine Türen von 11 bis 17 Uhr zum Tag
des offenen Denkmals – und das bei freiem Eintritt. Besucher
können an diesem Tag nicht nur das historische Gebäude
selbst, sondern auch die Dauerausstellung sowie die aktuelle
Sonderausstellung entdecken. Die Sammlung gewährt
Einblicke in die Stadtgeschichte, präsentiert prähistorische
und römische Funde sowie Stücke aus der Zeit der Franken
sowie des hohen und späten Mittelalters. Ergänzt wird dieses
Geschichtserlebnis durch die aktuelle Sonderausstellung „Die
Luft der Freiheit“ anlässlich 500 Jahre Bauernschlacht in
Worms-Pfeddersheim. Eine ständige Medienstation in den
neuerbauten Kreuzgangflügeln widmet sich der Historie des
Museums sowie der Bau- und Nutzungsgeschichte des
Andreasstifts.
Das Museum der Stadt Worms im Andreasstift ist seit 1930 in
einem historischen Gebäudekomplex an der mittelalterlichen
Stadtmauer beheimatet, der seinen Ursprung im 11. Jahrhundert
hat. Aus diesem Grund beteiligt sich das Museum gerne am
jährlich stattfindenden Tag des offenen Denkmals, der seit 1993
von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) organisiert wird.
Dieser Tag bietet die seltene Gelegenheit, historische Gebäude
und ihre kulturelle Bedeutung näher kennenzulernen. Weitere
Informationen zum Aktionstag findet man unter www.tag-des-
offenen-denkmals.de.
Aktuelle Sonderausstellung: „Luft der Freiheit“
Im Rahmen des freien Eintritts ins Museum kann an diesem Tag
auch die aktuelle Sonderausstellung ohne weitere Kosten besucht
werden. Im Juni 2025 jährte sich zum 500. Mal die Bauernschlacht
bei Pfeddersheim. Unter der Losung „Die Luft der Freiheit“ des
Humanisten Ulrich von Hutten widmet das Museum aktuell dem
Freiheitsbegehren von Rittern und Bauern eine Sonderausstellung.
Ausgehend von den Vorboten, stehen Beginn, Hintergründe und
Ende des Bauernkriegs in der Pfalz im Mittelpunkt und schließlich
die Folgen und Nachwirkungen der Ereignisse in Gesellschaft und
Kunst bis in die Gegenwart.
Freilichtvorstellung „Die Nibelungen“
Als weiteres kostenloses Programmhighlight findet am 14.
September, 14 Uhr, im Kreuzhof des Museums eine Aufführung
des Ensembles „wundersvil“ statt. Gezeigt werden vier Historicals
der Wormser Nibelungentradition mit Szenen aus dem
Nibelungenlied (um 1200), dem Wormser Rosengartenlied (13.
Jahrhundert), dem Hürnen Seyfrid (16. Jahrhundert) und der
Benefizveranstaltung von Cornelius Heyl (1883). Das neue Duo
Wormez begleitet die Präsentation der Szenen mit traditionellen
Liedern und aktuellen Eigenkompositionen. Diese Aufführung
findet in Kooperation mit der Nibelungenliedgesellschaft statt.
Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms