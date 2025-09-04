Worms – Tag des offenen Denkmals im Museum der Stadt Worms im Andreasstift am 14. September



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Freier Eintritt sowie literarische Spielszenen des

Ensembles wundersvil und des Duo Wormez

Am Sonntag, 14. September, öffnet das Museum der Stadt

Worms im Andreasstift seine Türen von 11 bis 17 Uhr zum Tag

des offenen Denkmals – und das bei freiem Eintritt. Besucher

können an diesem Tag nicht nur das historische Gebäude

selbst, sondern auch die Dauerausstellung sowie die aktuelle

Sonderausstellung entdecken. Die Sammlung gewährt

Einblicke in die Stadtgeschichte, präsentiert prähistorische

und römische Funde sowie Stücke aus der Zeit der Franken

sowie des hohen und späten Mittelalters. Ergänzt wird dieses

Geschichtserlebnis durch die aktuelle Sonderausstellung „Die

Luft der Freiheit“ anlässlich 500 Jahre Bauernschlacht in

Worms-Pfeddersheim. Eine ständige Medienstation in den

neuerbauten Kreuzgangflügeln widmet sich der Historie des

Museums sowie der Bau- und Nutzungsgeschichte des

Andreasstifts.

Das Museum der Stadt Worms im Andreasstift ist seit 1930 in

einem historischen Gebäudekomplex an der mittelalterlichen

Stadtmauer beheimatet, der seinen Ursprung im 11. Jahrhundert

hat. Aus diesem Grund beteiligt sich das Museum gerne am

jährlich stattfindenden Tag des offenen Denkmals, der seit 1993

von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) organisiert wird.

Dieser Tag bietet die seltene Gelegenheit, historische Gebäude

und ihre kulturelle Bedeutung näher kennenzulernen. Weitere

Informationen zum Aktionstag findet man unter www.tag-des-

offenen-denkmals.de.

Aktuelle Sonderausstellung: „Luft der Freiheit“

Im Rahmen des freien Eintritts ins Museum kann an diesem Tag

auch die aktuelle Sonderausstellung ohne weitere Kosten besucht

werden. Im Juni 2025 jährte sich zum 500. Mal die Bauernschlacht

bei Pfeddersheim. Unter der Losung „Die Luft der Freiheit“ des

Humanisten Ulrich von Hutten widmet das Museum aktuell dem

Freiheitsbegehren von Rittern und Bauern eine Sonderausstellung.

Ausgehend von den Vorboten, stehen Beginn, Hintergründe und

Ende des Bauernkriegs in der Pfalz im Mittelpunkt und schließlich

die Folgen und Nachwirkungen der Ereignisse in Gesellschaft und

Kunst bis in die Gegenwart.

Freilichtvorstellung „Die Nibelungen“

Als weiteres kostenloses Programmhighlight findet am 14.

September, 14 Uhr, im Kreuzhof des Museums eine Aufführung

des Ensembles „wundersvil“ statt. Gezeigt werden vier Historicals

der Wormser Nibelungentradition mit Szenen aus dem

Nibelungenlied (um 1200), dem Wormser Rosengartenlied (13.

Jahrhundert), dem Hürnen Seyfrid (16. Jahrhundert) und der

Benefizveranstaltung von Cornelius Heyl (1883). Das neue Duo

Wormez begleitet die Präsentation der Szenen mit traditionellen

Liedern und aktuellen Eigenkompositionen. Diese Aufführung

findet in Kooperation mit der Nibelungenliedgesellschaft statt.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms