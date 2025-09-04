Weinheim – Bundesweiter Warntag am 11. September 2025 – Probealarm in Weinheim um 11:00 Uhr

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 11. September 2025, findet der nächste
bundesweite Warntag statt. Auch die Stadt Weinheim beteiligt sich
an diesem wichtigen Test der Warnsysteme.
Um 11:00 Uhr werden deutschlandweit
verschiedene Warnmittel erprobt – auch in Weinheim werden
Sirenen heulen und Warnmeldungen über digitale Kanäle
verbreitet. Außerdem wird die Feuerwehr Weinheim im Rahmen
des Bevölkerungsschutzes und der damit zusammenhängenden
Selbstvorsorge von 9:30-11:30 Uhr am Weinheimer Dürreplatz vor
der Weinheim Galerie, vertreten sein. Unser Ziel ist hierbei die
Information der Bevölkerung rund um das Thema
Bevölkerungsschutz, und das stärken der Resilienz der Bürger
Weinheims.
Neben der Möglichkeit sich ein Bild eines Notvorrats zu schaffen
um in Notlagen wie Stromausfällen über längere Zeiträume, oder
auch Unwetterlagen, Hochwasserszenarien und auch
Trinkwasserausfällen, werden wir auch mit einem
Feuerwehrfahrzeug vor Ort sein.
Ziel des Warntages ist es, die technische Infrastruktur zur
Warnung der Bevölkerung zu testen sowie das Wissen über
Warnmittel und das richtige Verhalten im Ernstfall zu stärken.
Was passiert am Warntag?
Sirenen werden im gesamten Stadtgebiet ausgelöst.
Warn-Apps wie NINA und KATWARN senden Push-
Mitteilungen.
Cell Broadcast: Alle kompatiblen Mobiltelefone empfangen
automatisch eine Warnnachricht – ohne App. Wichtig
hierbei ist, dass das Mobilgerät auf dem neuesten
Softwarestand ist um eine zuverlässige Warnung sicher zu
stellen.
Weitere Warnmittel wie Rundfunk und soziale Medien
können ebenfalls genutzt werden.
Warum ist der Warntag wichtig?
Der bundesweite Warntag bietet die Gelegenheit, das
Zusammenwirken aller Warnsysteme unter realen Bedingungen
zu überprüfen. Bürgerinnen und Bürger können erleben, wie
Warnungen aussehen und klingen – und wie sie im Ernstfall
reagieren sollten. Gleichzeitig wird die Bevölkerung für das Thema
Katastrophenschutz sensibilisiert.
Was sollten Bürgerinnen und Bürger tun?
Lassen Sie sich nicht beunruhigen – es handelt sich um
einen geplanten Probealarm.
Nutzen Sie den Warntag, um sich über Warnmittel zu
informieren.
Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät Cell Broadcast-Nachrichten
empfangen kann.
Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Nachbarn über
das richtige Verhalten im Notfall.
Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag finden Sie auf
der offiziellen Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK) unter
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-
Warntag/bundesweiter-warntag_node.html
Quelle: Stadt Weinheim