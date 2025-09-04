Weinheim – Bundesweiter Warntag am 11. September 2025 – Probealarm in Weinheim um 11:00 Uhr



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 11. September 2025, findet der nächste

bundesweite Warntag statt. Auch die Stadt Weinheim beteiligt sich

an diesem wichtigen Test der Warnsysteme.

Um 11:00 Uhr werden deutschlandweit

verschiedene Warnmittel erprobt – auch in Weinheim werden

Sirenen heulen und Warnmeldungen über digitale Kanäle

verbreitet. Außerdem wird die Feuerwehr Weinheim im Rahmen

des Bevölkerungsschutzes und der damit zusammenhängenden

Selbstvorsorge von 9:30-11:30 Uhr am Weinheimer Dürreplatz vor

der Weinheim Galerie, vertreten sein. Unser Ziel ist hierbei die

Information der Bevölkerung rund um das Thema

Bevölkerungsschutz, und das stärken der Resilienz der Bürger

Weinheims.

Neben der Möglichkeit sich ein Bild eines Notvorrats zu schaffen

um in Notlagen wie Stromausfällen über längere Zeiträume, oder

auch Unwetterlagen, Hochwasserszenarien und auch

Trinkwasserausfällen, werden wir auch mit einem

Feuerwehrfahrzeug vor Ort sein.

Ziel des Warntages ist es, die technische Infrastruktur zur

Warnung der Bevölkerung zu testen sowie das Wissen über

Warnmittel und das richtige Verhalten im Ernstfall zu stärken.

Was passiert am Warntag?

 Sirenen werden im gesamten Stadtgebiet ausgelöst.

 Warn-Apps wie NINA und KATWARN senden Push-

Mitteilungen.

 Cell Broadcast: Alle kompatiblen Mobiltelefone empfangen

automatisch eine Warnnachricht – ohne App. Wichtig

hierbei ist, dass das Mobilgerät auf dem neuesten

Softwarestand ist um eine zuverlässige Warnung sicher zu

stellen.

 Weitere Warnmittel wie Rundfunk und soziale Medien

können ebenfalls genutzt werden.

Warum ist der Warntag wichtig?

Der bundesweite Warntag bietet die Gelegenheit, das

Zusammenwirken aller Warnsysteme unter realen Bedingungen

zu überprüfen. Bürgerinnen und Bürger können erleben, wie

Warnungen aussehen und klingen – und wie sie im Ernstfall

reagieren sollten. Gleichzeitig wird die Bevölkerung für das Thema

Katastrophenschutz sensibilisiert.

Was sollten Bürgerinnen und Bürger tun?

 Lassen Sie sich nicht beunruhigen – es handelt sich um

einen geplanten Probealarm.

 Nutzen Sie den Warntag, um sich über Warnmittel zu

informieren.

 Prüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät Cell Broadcast-Nachrichten

empfangen kann.

 Sprechen Sie mit Familie, Freunden und Nachbarn über

das richtige Verhalten im Notfall.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag finden Sie auf

der offiziellen Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz

und Katastrophenhilfe (BBK) unter

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Bundesweiter-

Warntag/bundesweiter-warntag_node.html

Quelle: Stadt Weinheim