Viernheim – Neubesetzung der Leitungsstelle im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Christoph Winkler übernimmt Leitung – Rückkehr in die Heimatverwaltung
Die Stadtverwaltung Viernheim hat die Leitungsstelle im Amt für öffentliche Sicherheit und
Ordnung neu besetzt. Zum 1. September übernahm Christoph Winkler die Führung des
Amtes und trat damit die Nachfolge von Sebastian Geschwind an, der die Stadtverwaltung
zum 31. März 2025 verlassen hatte.
Christoph Winkler ist in Viernheim kein Unbekannter. Bereits von 2001 bis 2004 absolvierte
er seine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) bei der Stadtverwaltung Viernheim,
bevor er im Januar 2005 zum Jobcenter der Stadt Mannheim wechselte. Dort arbeitete er
zunächst als Fallmanager und später als stellvertretender Sachgebietsleiter. In dieser Zeit
erwarb er auch im Abendstudium einen Masterabschluss im Fach
Dienstleistungsmanagement. Von Februar 2013 bis Dezember 2017 war er Bezirksleiter des
Bürgerservices der Stadt Mannheim für die Stadtteile Feudenheim, Neckarstadt-Ost mit
zentraler Zulassungsstelle sowie Neckarstadt-West. Ab August 2017 leitete er zusätzlich die
Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Mannheim – ein Aufgabenfeld, das er bis zu seiner
Rückkehr nach Viernheim verantwortete.
Rückkehr mit Erfahrung und Verbundenheit
„Mit seinen Kompetenzen, seinem Erfahrungsschatz und seiner Verbundenheit zu unserer
Stadt ist er bestens geeignet, das Viernheimer Ordnungsamt auf seinem künftigen Weg zu
führen“, betont Erster Stadtrat Jörg Scheidel, in dessen Zuständigkeit das Amt seit dem 1.
April 2025 fällt.
Der 44-jährige Familienvater bringt nicht nur umfassende Erfahrung aus einer
Großstadtverwaltung mit, sondern kennt auch die spezifischen Herausforderungen und
Strukturen Viernheims. Als langjährig ehrenamtlich engagierter Bürger in der
Kommunalpolitik und im kirchlichen Bereich ist er eng mit seiner Heimatstadt verbunden.
Für Christoph Winkler steht der Dienst am Gemeinwohl im Mittelpunkt: „Ich möchte im Dienst
aller Menschen von Viernheim meinen Beitrag leisten, dass wir hier gut und sicher
gemeinsam leben können.“
Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung übernimmt eine zentrale Rolle für die
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Viernheim. Zu den vielfältigen Aufgaben
gehören die Gefahrenabwehr und Gefahrenprävention, die Überwachung des Gewerbe- und
Gaststättenrechts, die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie das Umweltrecht. Derzeit
sind dort rund 20 Mitarbeitende beschäftigt.
Christoph Winkler ist zu den gültigen Öffnungszeiten im Alten Rathaus in der Kettelerstraße
3 erreichbar. Kontakt ist außerdem telefonisch unter (06204) 988 – 273 oder per E-Mail unter
Chwinkler@viernheim.de möglich.
Quelle: Stadt Viernheim