Viernheim – Neubesetzung der Leitungsstelle im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Christoph Winkler übernimmt Leitung – Rückkehr in die Heimatverwaltung

Die Stadtverwaltung Viernheim hat die Leitungsstelle im Amt für öffentliche Sicherheit und

Ordnung neu besetzt. Zum 1. September übernahm Christoph Winkler die Führung des

Amtes und trat damit die Nachfolge von Sebastian Geschwind an, der die Stadtverwaltung

zum 31. März 2025 verlassen hatte.

Christoph Winkler ist in Viernheim kein Unbekannter. Bereits von 2001 bis 2004 absolvierte

er seine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) bei der Stadtverwaltung Viernheim,

bevor er im Januar 2005 zum Jobcenter der Stadt Mannheim wechselte. Dort arbeitete er

zunächst als Fallmanager und später als stellvertretender Sachgebietsleiter. In dieser Zeit

erwarb er auch im Abendstudium einen Masterabschluss im Fach

Dienstleistungsmanagement. Von Februar 2013 bis Dezember 2017 war er Bezirksleiter des

Bürgerservices der Stadt Mannheim für die Stadtteile Feudenheim, Neckarstadt-Ost mit

zentraler Zulassungsstelle sowie Neckarstadt-West. Ab August 2017 leitete er zusätzlich die

Fahrerlaubnisbehörde der Stadt Mannheim – ein Aufgabenfeld, das er bis zu seiner

Rückkehr nach Viernheim verantwortete.

Rückkehr mit Erfahrung und Verbundenheit

„Mit seinen Kompetenzen, seinem Erfahrungsschatz und seiner Verbundenheit zu unserer

Stadt ist er bestens geeignet, das Viernheimer Ordnungsamt auf seinem künftigen Weg zu

führen“, betont Erster Stadtrat Jörg Scheidel, in dessen Zuständigkeit das Amt seit dem 1.

April 2025 fällt.

Der 44-jährige Familienvater bringt nicht nur umfassende Erfahrung aus einer

Großstadtverwaltung mit, sondern kennt auch die spezifischen Herausforderungen und

Strukturen Viernheims. Als langjährig ehrenamtlich engagierter Bürger in der

Kommunalpolitik und im kirchlichen Bereich ist er eng mit seiner Heimatstadt verbunden.

Für Christoph Winkler steht der Dienst am Gemeinwohl im Mittelpunkt: „Ich möchte im Dienst

aller Menschen von Viernheim meinen Beitrag leisten, dass wir hier gut und sicher

gemeinsam leben können.“

Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung übernimmt eine zentrale Rolle für die

Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Viernheim. Zu den vielfältigen Aufgaben

gehören die Gefahrenabwehr und Gefahrenprävention, die Überwachung des Gewerbe- und

Gaststättenrechts, die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie das Umweltrecht. Derzeit

sind dort rund 20 Mitarbeitende beschäftigt.

Christoph Winkler ist zu den gültigen Öffnungszeiten im Alten Rathaus in der Kettelerstraße

3 erreichbar. Kontakt ist außerdem telefonisch unter (06204) 988 – 273 oder per E-Mail unter

Chwinkler@viernheim.de möglich.

Quelle: Stadt Viernheim