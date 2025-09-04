Speyer – Ökumenischer Gottesdienst für Menschen mit Demenz und Angehörige

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Beliebtes Angebot der Malteser Speyer in Kooperation mit der
Dompfarrei Pax Christi
Am Freitag, den 12. September, lädt der Malteser Hilfsdienst Speyer
gemeinsam mit der Dompfarrei Pax Christi erneut zu einem ökumenischen
Gottesdienst für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein.
Die Feier beginnt um 11:30 Uhr in der Protestantischen Auferstehungskirche (Am Renngraben 2g).
Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Herbst“ und ist speziell auf die Bedürfnisse
von Menschen mit Demenz abgestimmt. Er bietet Raum für spirituelle Erfahrung und
gemeinschaftliches Erleben in einer geschützten und wertschätzenden Atmosphäre.
Im Anschluss sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, gemeinsam zu Mittag zu
essen und den Nachmittag in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Die
Veranstaltung endet um 15:00 Uhr.
Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis 10. September gebeten.
Quelle: Malteser Hilfsdienst e.V.
Diözese Speyer