Speyer – Ökumenischer Gottesdienst für Menschen mit Demenz und Angehörige



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Beliebtes Angebot der Malteser Speyer in Kooperation mit der

Dompfarrei Pax Christi

Am Freitag, den 12. September, lädt der Malteser Hilfsdienst Speyer

gemeinsam mit der Dompfarrei Pax Christi erneut zu einem ökumenischen

Gottesdienst für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ein.

Die Feier beginnt um 11:30 Uhr in der Protestantischen Auferstehungskirche (Am Renngraben 2g).

Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Herbst“ und ist speziell auf die Bedürfnisse

von Menschen mit Demenz abgestimmt. Er bietet Raum für spirituelle Erfahrung und

gemeinschaftliches Erleben in einer geschützten und wertschätzenden Atmosphäre.

Im Anschluss sind alle Teilnehmenden herzlich eingeladen, gemeinsam zu Mittag zu

essen und den Nachmittag in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Die

Veranstaltung endet um 15:00 Uhr.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis 10. September gebeten.

Quelle: Malteser Hilfsdienst e.V.

Diözese Speyer