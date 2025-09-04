Rinnthal – Schwerverkehrskontrolle: Fahrer wegen fehlender Ladungssicherung und Geschwindigkeitsüberschreitung beanstandet



Rinnthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen einer Schwerverkehrskontrollstelle auf dem Parkplatz der Bundesstraße 10 bei Rinnthal wurde am gestrigen Mittwoch gegen 11:45 Uhr ein 37-jähriger Fahrer eines 40-Tonnen-LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei stellten die kontrollierenden Beamten mehrere Verstöße fest. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass auf der Ladefläche des LKW mehrere Boxen nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Zudem überschritt der Fahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Aufgrund der vorliegenden Verstöße wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Euro erhoben. Die Sicherheitsleistung dient im Ordnungswidrigkeitenverfahren als eine Art Vorauszahlung, die sicherstellt, dass mögliche Bußgelder oder sonstige Sanktionen beglichen werden.

Sie kann insbesondere bei Verkehrsverstößen erhoben werden, um eine schnelle Ahndung zu gewährleisten und die Einhaltung der Verkehrssicherheit sicherzustellen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung der Ladung untersagt, um Gefahren für den Straßenverkehr auszuschließen. Die Polizei weist erneut auf die Wichtigkeit der Ladungssicherung hin: Unsachgemäß gesicherte Ladung stellt ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar und kann schwerwiegende Unfälle verursachen.

Quelle: Polizeidirektion Landau