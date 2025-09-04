Rhein-Pfalz-Kreis – Folgenschwerer Wildunfall in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Zu einem folgenschweren Wildunfall ist es am frühen Mittwochenmorgen auf der L 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Speyer gekommen. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Böhl-Iggelheim kollidierte gegen 06:15 Uhr mit einem Wildschwein. Beim Versuch, dem Wildschwein auszuweichen, kam dieser mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierdurch wurden der 47-jährige sowie dessen 48-jähriger Beifahrer leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Das Wildschwein verendete vor Ort.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Rhein-Neckar-Kreis – Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Karlsruhe – Zoll ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 24 Fällen sowie gewerbsmäßigen Betrugs in 40 Fällen INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote In den Vormittagsstunden des 02.09.2025 vollstreckten Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls den durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg beim Amtsgericht Heidelberg erwirkten ... Mehr lesen»
- Frankfurt / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG haben am heutigen Donnerstag im Rahmen ihrer gemeinsamen Sitzung Gegner und Stadien für zwei Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft der Männer im kommenden Jahr festgelegt. Im Falle der erfolgreichen direkten Qualifikation für die FIFA Weltmeisterschaft und vorbehaltlich der Auslosung der ... Mehr lesen»
- Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Morgen des 04.09.2025 gegen 09:40 Uhr ereignete sich an der der Einmündung der Holidaparkstraße (L 529) auf die B 39 zwischen Neustadt-Geinsheim und Hanhofen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine wollte von der Holidayparkstraße nach links auf die B 39 in Richtung Speyer auffahren. Hierbei übersah ... Mehr lesen»
- Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Klaudia Göpel und Johannes Keller übernehmen das Amt der SÜW-Weinhoheiten von Susanna Singer und Jaqueline Dyck-Laux. Die Krönung findet am 26. September im Künstlerhaus Edenkoben statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Südliche Weinstraße bekommt ein neues royales Duo: Klaudia Göpel aus Silz und Johannes Keller aus Münchweiler am Klingbach ... Mehr lesen»
- Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden neuen Kindertagesstätten am Ostparkstadion – die Kita Süd Am Kanal sowie die Kita Nord Am Nachtweideweg – nehmen weiter Gestalt an. Beide Bauprojekte liegen aktuell sehr gut im Zeitplan. Wenn keine größeren Verzögerungen mehr auftreten, könnten die Gebäude sogar früher fertiggestellt werden als ursprünglich vorgesehen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Kita Süd / ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr erstes Heimspiel in der neuen Handball-Bundesligasaison mit 28:24-Toren gegen den Aufsteiger GWD Minden gewonnen. Bereits zur Halbzeit führte das Löwen-Team mit ihrem neuen Trainer Maik Machulla mit 15:12 Toren vor 5.020 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Die besten Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen waren der Youngster David ... Mehr lesen»
- Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Als sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr ein 30-Jähriger mit seiner weiblichen Begleitung im Bereich der Altwieslocher Straße zu Fuß auf den Nachhauseweg befand, lief ein unbekannter Mann zielgerichtet und in aggressiver Haltung auf die beiden zu. Nachdem der Unbekannte beiden vorwarf, über ihn gelacht zu ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die jüngsten Vorwürfe von Herrn Gotter und der SPD Ludwigshafen zur angeblich „verschenkten Sprachförderung“ sind nicht nur unredlich, sie verschleiern auch, wer tatsächlich die Verantwortung für das Förderchaos trägt: das SPD-geführte Bildungsministerium in Mainz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Erstens: Das sogenannte „Deputat für Sprachbeauftragte“ ist kein nachhaltig durchdachtes Konzept, sondern ein hektisch aufgesetzter ... Mehr lesen»
- Germersheim/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntagabend, den 21.08.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich des “Schwanenweihers” zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Vermutlich wurde ein 46-jähriger Mann hierbei schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wer kann Hinweise zu der Personengruppe oder zu der Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende des 20.und 21. September 2025 lädt das Turmrestaurant Im Ebertpark zum Oktoberfest ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zwei festliche Tage mit Livemusik, kulinarischen Spezialitäten und bester Wiesn-Stimmung freuen. Der feierliche Fassbieranstich durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bildet am Samstag, 20. September, um 13:30 Uhr den offiziellen Auftakt des ... Mehr lesen»
Rhein-Neckar-Kreis – Haftbefehl gegen 65-jährigen Bauunternehmer wegen Veruntreuung in 24 Fällen sowie Betrugs in 40 Fällen
Frankfurt – Deutschland trifft 2026 auf die Elfenbeinküste und Finnland
Haßloch – Nachtrag – Schwerer Unfall zwischen Traktor und Auto – Mehrere verletzte Personen
Landau – Neue Weinhoheiten der Südlichen Weinstraße: Klaudia I. und Johannes I. starten in ein Jahr voller Premieren
Frankenthal – Zwei neue Kitas am Ostparkstadion: Bauarbeiten im Plan – wichtige Meilensteine erreicht
Mannheim – Rhein-Neckar Löwen gewinnen auch das Heimspiel gegen Minden
Wiesloch – Unbekannter Mann schlägt auf 30-Jährigen ein
Ludwigshafen – Stellungnahme der FWG Ludwigshafen zur SPD-Kritik an Ludwigshafener Kitas
Germersheim – Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung
Ludwigshafen – Zünftige Stimmung im Ebertpark: Oktoberfest im Turmrestaurant am 20. und 21. September 2025
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
turm.restaurant
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und “Go” drücken.o” drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-