Neustadt – Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Weinstraße (ots) Am Mittwoch, 03.09.2025, kam es in dem Zeitraum von 07:25 Uhr bis 07:30 Uhr in der Wallgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der PKW kam der Fahrradfahrerin im Begegnungsverkehr entgegen und touchierte sie am Vorderreifen, sodass diese zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der PKW unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der PKW hatte eine dunkelblaue oder schwarze Farbe.

Hat jemand den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zum Fahrzeug geben?

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

