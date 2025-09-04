Mannheim – Rhein-Neckar Löwen gewinnen auch das Heimspiel gegen Minden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr erstes Heimspiel in der neuen Handball-Bundesligasaison mit 28:24-Toren gegen den Aufsteiger GWD Minden gewonnen. Bereits zur Halbzeit führte das Löwen-Team mit ihrem neuen Trainer Maik Machulla mit 15:12 Toren vor 5.020 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Die besten Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen waren der Youngster David Móré mit sechs Treffern sowie der Schwede Lukas Sandell mit fünf Toren. Eine starke Leistung zeigte wieder Löwen-Keeper und Nationaltorwart David Späth mit 18 Paraden. Nach dem 29:27-Auswärtserfolg beim Bundesligaauftakt bei der MT Melsungen haben die Rhein-Neckar Löwen jetzt den zweiten Siegen in Folge gefeiert. Am Sonntag 7. September (18 Uhr) müssen die Badener zum Auswärtsspiel beim HSV Hamburg. Das nächste Heimspiel bestreiten die Rhein-Neckar Löwen dann am Samstag, 13. September um 19 Uhr, gegen den ThSV Eisenach. Weitere Informationen über die Rhein-Neckar Löwen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Rhein-Neckar Löwen : Jensen, Späth – Larson, Timmermeister, Nothdurft (4/2 Tore), Plucnar (4), Sandell (5), Heymann (1), Steenaerts, Móré (6), Groetzki (2), Thrastarson, Jaganjac (1), Baijens (2) Aspenbäck (1), Kohlbacher (2)

Foto : Der Schwede Lukas Sandell erzielte fünf Treffer beim Heimsieg der Rhein-Neckar Löwen (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick