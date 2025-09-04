Mannheim – Die SAP Arena in Mannheim feierte am 2. September bereits ihr 20-jähriges Jubiläum

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 2. September 2005 erfolgte die Einweihung der SAP Arena, die eine Kapazität von maximal 15.000 Besuchern hat. Bei den Eishockey-Heimspielen von den Adlern Mannheim sind es maximal 13.600 Zuschauer. Am 30. Juli 2002 wurde der Bau von der Arena beschlossen. Die Baukosten von 70 Millionen Euro für die SAP Arena wurden von SAP-Mitbegründer und Adler-Sponsor Dietmar Hopp zinslos vorfinanziert und nach 30 Jahren geht die Arena dann in den Besitz der Stadt Mannheim über.

Für die Verkehrsinfrastruktur wurden zusätzlich rund 50 Millionen aufgewendet, die der Bund und das Land getragen hat. Geschäftsführer von der SAP Arena in Mannheim ist Daniel Hopp, der Sohn von Dietmar Hopp. Neben den Adler Mannheim tragen auch die Handballer von den Rhein-Neckar Löwen ihre meisten Spiele in der SAP Arena aus. Neben weiteren Sportveranstaltungen finden auch viele Konzerte von den Künstlern statt.

Über die zwanzig Jahre hinweg etablierte sich die SAP Arena in Mannheim als „Wohnzimmer der Region“. Weit über 16 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen bis dato bei nunmehr 2.126 Events in die Kurpfalz. Im nächsten Monat ist am 25. Oktober die britische Musikband Simply Red zu Gast in der Mannheimer SAP Arena. Weitere Informationen über die SAP Arena in Mannheim gibt es unter www.saparena.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Die SAP Arena in Mannheim feierte am 2. September ihr 20-jähriges Jubiläum (Foto Michael Sonnick)