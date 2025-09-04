Mannheim – Bernstein neuer Helmpartner bei den Adlern

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Hohe Geschwindigkeiten, gefährliche Pucktreffer, Vollkontaktsport – viel mehr Worte braucht es eigentlich nicht, um zu erklären, warum Helme im Eishockey verpflichtend zu tragen sind. Doch längst

sind Helme nicht mehr nur Teil der Schutzausrüstung. Sie sind ein Designelement, das mit passender Farbwahl und Logopräsenz entscheidend zum Gesamtauftritt der Mannschaft beiträgt. Zudem bieten Helme Platz für Sponsoren. So auch bei unseren Adlern. Mit der Saison 2025/26 präsentiert sich Bernstein als neuer Helmpartner.

Bernstein steht für Leidenschaft, Präzision und den festen Willen, aus jeder Idee das Beste zu machen. Das Unternehmen aus Flörsheim bei Frankfurt am Main hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Vertrieb von Bädern neu zu denken. Als einer der führenden Online-Shops im Bad- und Sanitärbereich vertrauen seit 2007 schon über zwei Millionen zufriedene Kunden bei der Erfüllung ihrer Badträume auf Bernstein. Mit dem Claim „Dein Bad. Direkt richtig.“ steht die Bad-Marke Bernstein für anspruchsvolles Design, durchdachte Lösungen und kompromisslose Qualität. Das Besondere: Design und Produktentwicklung erfolgen in-house. So garantiert Bernstein nicht nur eine gleichbleibend hohe Qualität, sondern auch Top-Design zum erschwinglichen Preis.

„Wir haben uns bewusst für ein Sponsoring der Adler Mannheim entschieden, weil uns viel verbindet. Die Adler stehen für Leidenschaft, Präzision, Teamgeist und höchste Ansprüche – genau wie wir. Als Direct-to-Consumer-Marke entwickeln wir hochwertige Bäder für Menschen, die im Alltag alles geben und dafür einen Ort brauchen, an dem sie neue Energie tanken können. Wie bei der Powerbreak im Eishockey, ist das Bad ein Rückzugsort für Erholung und Stärke. Gemeinsam zeigen wir, wie wichtig solche Momente sind – im Sport wie im Leben“, so Bernstein-Geschäftsführer Yannick Hügle.

„Bernstein ist ein junges, mutiges Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, mit passenden Ideen und Lösungen äußerst kundenorientiert zu arbeiten und sich dabei stetig zu entwickeln. Schnell, präzise, dynamisch, leidenschaftlich und als Team. Eigenschaften, die wir auch als Eishockeyclub vertreten.

Daher sind wir froh und stolz, Bernstein als neuen Helmpartner gewonnen zu haben“, äußert sich Adler-Geschäftsführer Matthias Binder zur neuen Partnerschaft.

Quelle ADLER Mannheim

Credit „Adler Mannheim“