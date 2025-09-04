Ludwigshafen – Zünftige Stimmung im Ebertpark: Oktoberfest im Turmrestaurant am 20. und 21. September 2025

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende des 20.und 21. September 2025 lädt das Turmrestaurant Im Ebertpark zum Oktoberfest ein. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zwei festliche Tage mit Livemusik, kulinarischen Spezialitäten und bester Wiesn-Stimmung freuen.



Der feierliche Fassbieranstich durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bildet am Samstag, 20. September, um 13:30 Uhr den offiziellen Auftakt des Oktoberfests. Damit wird das Festwochenende im Herzen des Ebertparks schwungvoll eröffnet.

Am Sonntag, den 21.September erwartet die Gäste ein stimmungsvoller und abwechslungsreicher Festtag:

Der Tag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss traditionelles Weißwurst-Frühstück, begleitet von der Big Band Modern Lounge Orchestra, die für musikalische Unterhaltung sorgt. Ein weiteres Highlight ist das Chorkonzert des Jungen Chors Take Four.

Das kulinarische Angebot reicht von klassischen bayerischen Schmankerln bis hin zu beliebten pfälzischen Spezialitäten.

Das Oktoberfest im Turmrestaurant bietet eine einmalige Kombination aus bayerischer Tradition, pfälzischer Gastfreundschaft und dem besonderen Ambiente des Ebertparks. Der Eintritt ist frei, eine frühzeitige Tischreservierung wird empfohlen.

Kontakt & Reservierung:

Turmrestaurant im Ebertpark