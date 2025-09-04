Ludwigshafen – Stellungnahme der FWG Ludwigshafen zur SPD-Kritik an Ludwigshafener Kitas

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die jüngsten Vorwürfe von Herrn Gotter und der SPD Ludwigshafen zur angeblich „verschenkten Sprachförderung“ sind nicht nur unredlich, sie verschleiern auch, wer tatsächlich die Verantwortung für das Förderchaos trägt: das SPD-geführte Bildungsministerium in Mainz.

Erstens: Das sogenannte „Deputat für Sprachbeauftragte“ ist kein nachhaltig durchdachtes Konzept, sondern ein hektisch aufgesetzter Hilferuf des Ministerpräsidenten an sein eigenes Ministerium. Noch vor fünf Jahren hat die Landesregierung die externe Sprachförderung abgeschafft und in die Alltagsarbeit „integriert“. Fachverbände, Pädagogen und Opposition haben deutlich gewarnt – trotzdem wurde auf Kosten der Kinder an dieser Fehlentscheidung festgehalten. Heute zeigt sich, dass die Realität in den Kitas eine andere ist: steigende Sprachdefizite, volle Notenblätter mit Wiederholern in den Eingangsklassen und überlastete Erzieherinnen und Erzieher.

Zweitens: Die Auswahl der Kitas erfolgte nicht vor Ort, sondern in Mainz. Das Land hat vorgegeben, welche Einrichtungen in das Modell aufgenommen werden – ohne Rücksicht auf Größe, Bedarf oder Personalsituation. Besonders absurd ist, dass kleine Kitas überproportional profitieren würden, während große Einrichtungen mit vielen Kindern unter denselben fünf Stunden weitgehend leer ausgehen. Das ist planlos und wirklichkeitsfern.

Drittens: Es stimmt schlicht nicht, dass Kitas „abgesagt“ hätten. Es wurde nie um eine Absage gebeten. Vielmehr war es den ausgewählten Einrichtungen freigestellt, ob sie unter den gegebenen Bedingungen mitmachen können. Und genau da liegt das Problem: In Zeiten massiven Fachkräftemangels, gerade in Ludwigshafen, fehlen schlicht die Köpfe, um solche Programme umzusetzen. Jede zusätzliche Stunde würde zuerst für dringend benötigte Regelbetreuung eingesetzt, bevor man sie in ein bürokratisches Modellprogramm steckt. Wer hier den Einrichtungen „Versagen“ vorwirft, versteht die Realität in den Kitas nicht oder will sie bewusst ignorieren.

Viertens: Die SPD betreibt politische Rosstäuscherei. Die Liste der ausgewählten Kitas ist nicht einmal öffentlich zugänglich, sondern nur einem kleinen Kreis von Politikern bekannt. Dass nun ausgerechnet Herr Gotter versucht, daraus politisches Kapital zu schlagen und mit dem Finger auf angebliche Versäumnisse einzelner Träger zu zeigen, ist durchsichtig: Wer das eigene Versagen in Mainz kaschieren will, sucht die Schuld beim Personal in Ludwigshafen.

Die Realität ist:

• Ludwigshafen fehlen über 3000 Kita-Plätze, die Hälfte davon allein wegen des Fachkräftemangels.

• Pädagogische Fachkräfte sind längst überlastet und arbeiten am Limit.

• Sprachförderkräfte, die es einmal gab, sind nach fünf Jahren Abbau und politischer Kurzsichtigkeit nicht mehr verfügbar.

Die SPD muss sich daher die Frage gefallen lassen: Warum hat das Land die funktionierende Sprachförderung abgeschafft? Warum inszeniert man stattdessen medienwirksam ein Mini-Programm, das an der Wirklichkeit der Kitas vorbeigeht?

Die FWG Ludwigshafen fordert, dass das Land Verantwortung übernimmt und nachhaltige Strukturen für Sprachförderung schafft, statt mit großem Tamtam ein untaugliches „Deputatsprogramm“ als Lösung zu verkaufen. Wer den Kitas in Ludwigshafen helfen will, muss sie endlich mit ausreichend Personal, Zeit und Ressourcen ausstatten – nicht mit leeren Symbolprogrammen und anschließendem Fingerzeig auf die Träger vor Ort.

