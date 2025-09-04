Ludwigshafen – Neue Singgruppentermine der Schlaganfall-Selbsthilfegruppe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Singen macht Spaß! Singen ist kommunikativ! Die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe bietet in der 2. Jahreshälfte 2025 an folgenden Terminen eine Singgruppe an:

Mo., 15.9.2025, Mo., 6.10.2025, Mo., 10.11.2025, Mo., 15.12.2025 jeweils um 15:30 Uhr im Schiller-Wohnstift Oggersheim (Kapellengasse 25, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim).

Die Singgruppe trifft sich außerhalb der Ferienzeiten einmal im Monat (in der Regel am 2. Montag des jeweiligen Monats). Ausgehend von den Schnittmengen und Gemeinsamkeiten des (Chor-)Singens und der Musikpädagogik/Musiktherapie einerseits und den sonstigen von den Patienten besuchten Therapien (z.B. Physio-, Ergo-, Sport- und Atemtherapie), erarbeiten wir bei unseren Treffen verschiedene, oft jahreszeitlich geprägte, Lieder und verbinden diese mit passenden Stimm-, Atem-, Bewegungs- und Rhythmusübungen. Hierbei gibt es immer wieder Tipps und Anregungen zur Verbesserung der Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache. Ziel ist, dass die Patienten wieder zu einem „normalen“ und gesunden Gebrauch der Sprech- und Singstimme finden. Außerdem werden die Teilnehmer an Übungen aus den „verwandten“ Therapien erinnert und vertiefen diese somit.

Zu den Terminen sind alle Menschen eingeladen: Patienten, Angehörige oder generell jeder, der Lust hat zu singen. Singen Sie doch einfach mit! Sie sind herzlich willkommen! Singen macht Spaß! Singen ist kommunikativ!

Der erste Termin nach dem Jahreswechsel findet dann am Mo., den 12.1.2026 statt.

Für weitere Informationen und kommende Termine besuchen Sie bitte unsere Website unter: https://www.schlaganfallgruppe.de/singgruppe.

Leitung:

Die Singgruppe wird von Markus Braun geleitet und von Ulrike Braun am Klavier begleitet. Beide sind erfahrene Musikpädagogen (Chorleiter bzw. Musiklehrerin) und haben eine Weiterbildung als Singleiter im Gesundheitsbereich absolviert.

Teilnahme:

Die Teilnahme an der Singgruppe ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Bei Fragen können Sie sich gerne an Barbara Döbel (Tel.: 0621 69 90 19, Email: barbara.doebel@gmx.de) für allgemeine Anliegen oder an Markus Braun (Tel.: 0621 5 29 69 45, Email: BraunMarkus1@web.de) für spezifische Fragen zur Singgruppe wenden.

Quelle Singgruppe M.Braun