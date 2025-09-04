Landau – Positive Bilanz: Erfolgreiche Aufzucht und Auswilderung von Kiebitzen in Rheinland-Pfalz durch die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) und den Zoo Landau in der Pfalz



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Während eines gemeinsamen Arbeitstreffens sind im Zoo Landau in der Pfalz jetzt

die Ergebnisse der diesjährigen Aufzucht und Auswilderungen von Kiebitzen

präsentiert und diskutiert worden.

Dabei gab es eine erste erfreulich positive Bilanz

der letztjährigen Auswilderungen. Beobachtungen belegen, dass eine größere Zahl

der im letzten Jahr ausgewilderten Tiere zurückkehrte, sich verpaarte und brütete.

Das Kiebitzprojekt der GNOR setzt sich seit 2020 für das Überleben der einst

häufigen und weithin bekannten Feldvogelart in Rheinland-Pfalz ein.



Das Artenschutzprojekt umfasst seit letztem Jahr zudem eine gemeinsame Maßnahme

mit dem Zoo Landau. Hier entstand, gefördert durch Mittel aus der Aktion Grün des

rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, eine Kunstbrut- und Aufzuchtstation für

Kiebitze. Ziel ist es dabei, im Zoo erbrütete und aufgezogenen Kiebitze in zwei

Auswilderungsbiotopen in der Vorderpfalz auszuwildern und so die kleinen

verbliebenen Restpopulationen vor Ort zu stützen.

Seit 2024 wurden, mit behördlicher Genehmigung, über 150 Kiebitzeier aus der

Natur an den Zoo Landau übergeben. Die geborgenen Eier entstammten entweder

aus verlassenen Nestern oder solchen, die in unmittelbarer Gefahr waren, zerstört zu

werden. Nach 26 Tagen im Brutschrank schlüpften die „Pulli“ – der Fachbegriff für

Kiebitzküken – und wurden für mehrere Wochen im Zoo intensiv und fachgerecht

versorgt. Mit mindestens drei Wochen wurden die Jungkiebitze zur Eingewöhnung in

speziell dafür eingerichtete Volieren in den Auswilderungshabitaten überführt und

dort bis zum Erlangen der vollen Flugfähigkeit weiter betreut. Schließlich wurden sie

in die Natur entlassen und dabei über mehrere Tage intensiv beobachtet und

kontrolliert.

„Für die große Unterstützung der vielen ehrenamtlich und hauptamtlich Beteiligten

bedanken wir uns besonders herzlich!“ betont die Präsidentin der GNOR, Dr. Andrea

Tappert. „Mit ihrer Hilfe konnten im Jahr 2025 nun 50 weitere Kiebitze zunächst den

Süden von Rheinland-Pfalz erkunden, bevor sie sich auf den nicht ungefährlichen

Winterzug in südliche Gefilde aufmachen werden.“



„In diesem Jahr konnten die ersten Rückkehrer aus der Auswilderung im Jahr 2024

festgestellt werden,“ freut sich Landaus Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel. Zur

Wiedererkennung wurden an den Beinen jedes ausgewilderten Vogels Ringe und

eine mit einem Buchstabencode beschriftete, gut sichtbare kleine „Flagge“

angebracht. Dadurch konnten 16 verschiedene zurückgekehrte Individuen anhand

der Zahlenkombinationen sicher identifiziert werden. Wie sich zeigte, hat mindestens

ein Drittel der 47 im Jahr 2024 ausgewilderten Kiebitze den ersten Winter überlebt.

Ein Erfolg, der selbst die Optimisten unter den Vogelschützern überraschte.

Besonders erfreulich ist, dass einige der im Zoo erbrüteten, zurückgekehrten Kiebitze

sogar schon am diesjährigen Brutgeschäft teilgenommen haben! Mit diesen ersten

Ergebnissen ist die Hoffnung auf ein langfristiges Anwachsen der rheinland-

pfälzischen Kiebitzpopulation verbunden, wozu es aber zudem gelingen muss, die für

den Kiebitz geeigneten Lebensräume zu erhalten und auszuweiten.

Bilder (Quelle: GNOR)

Quelle: Zoo Landau