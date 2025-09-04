Landau – Neue Weinhoheiten der Südlichen Weinstraße: Klaudia I. und Johannes I. starten in ein Jahr voller Premieren

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Klaudia Göpel und Johannes Keller übernehmen das Amt der SÜW-Weinhoheiten von Susanna Singer und Jaqueline Dyck-Laux. Die Krönung findet am 26. September im Künstlerhaus Edenkoben statt.

Die Südliche Weinstraße bekommt ein neues royales Duo: Klaudia Göpel aus Silz und Johannes Keller aus Münchweiler am Klingbach werden am 26. September im Künstlerhaus Edenkoben feierlich zu den neuen Weinhoheiten der Südlichen Weinstraße gekrönt. Die Zeremonie wird erstmals von der Landauer Weinprinzessin Emma Frey durchgeführt – ein symbolträchtiger Akt, der den Beginn eines Amtsjahres voller Premieren markiert.

Klaudia I., ehemalige Kastanienhoheit und angehende Studentin der Public Administration an der Bundeswehrhochschule Mannheim, bringt bereits Erfahrung in der Repräsentation mit. Johannes I., erste männliche Weinhoheit der Südlichen Weinstraße, bringt viel Fachwissen durch seine Ausbildung zum Chemisch-technischen Assistenten und ein anschließendes duales Studium Weinbau & Önologie am Weincampus Neustadt mit. Gemeinsam stehen sie für eine moderne, offene und engagierte Repräsentation der Region.

„Wir wollen mehr sein als nur eine schöne Begleitung bei Festen“, betonen Klaudia und Johannes. „Unser Ziel ist es, präsent zu sein, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und auch über soziale Medien aktiv für den Wein und die Südliche Weinstraße zu werben.“

Landrat Dietmar Seefeldt ist stolz darauf, zwei selbstbewusste, junge Persönlichkeiten gefunden zu haben, die ein Jahr lang Gesicht und Sprachrohr für das Lebensgefühl der Südlichen Weinstraße sind. „Es freut mich ganz besonders, dass wir in diesem Jahr wieder die Qual der Wahl aus sechs Bewerberinnen und Bewerbern hatten. Warum wir uns für Klaudia und Johannes entschieden haben wird deutlich, wenn man mit den beiden ins Gespräch kommt: sie sind beide vielseitig engagiert, begeistern sich für Wein, Kultur und unsere Landschaft und sprühen vor Lebensfreude. Und – das ist neu – sie bringen beide eine ganz besondere Verbindung zwischen Pfälzerwald und Weinstraße mit.“, betont Seefeldt. Uta Holz, Geschäftsführerin des Südliche Weinstraße e.V. freut sich auf die Zusammenarbeit mit den beiden „Neuen“ und nutzt die Gelegenheit, um sich bei Susanna Singer und Jaqueline Dyck-Laux, den beiden scheidenden Weinhoheiten zu bedanken. „Ihr wart zwei tolle Botschafterinnen für die SÜW, hattet euren eigenen Stil und wir drücken vor allem dir, Susanna, die Daumen für die bald anstehende Wahl zur Pfälzischen Weinhoheit.“

Die Krönung im Künstlerhaus Edenkoben verspricht ein festlicher Auftakt für ein Amtsjahr zu werden, das Tradition und Moderne auf besondere Weise verbindet. Gespannt sein darf man auf die Insignien von Johannes: Goldschmiedin Annette Schleuning hat dafür ein Pendant zu Klaudias Krone entworfen. Die beiden Weinhoheiten freuen sich auf zahlreiche Begegnungen, Veranstaltungen und darauf, die Vielfalt der Südlichen Weinstraße mit Herz und Engagement zu vertreten.

Weitere Informationen zu den Weinhoheiten gibt es unter:

– Südliche Weinstrasse e. V., www.suedlicheweinstrasse.de/weinanbaugebiet/weinhoheiten-suew



Quelle Foto c.witte-parra@suedlicheweinstrasse.de

V.l.n.r.: Johannes Keller, Klaudia Göpel, Dietmar Seefeldt,

Susanna Singer, Jacqueline Dyck-Laux