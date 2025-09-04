Germersheim – Städtepartnerschaft Germersheim-Zalaszentgrót: „Wir schaffen was“ – Ein bleibendes Zeichen der deutsch-ungarischen Freundschaft



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen des letztjährigen Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar „Wir schaffen was“ setzten die Partnerstädte Germersheim und Zalaszentgrót ein starkes Zeichen

der Verbundenheit: Gemeinsam gestalteten die Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige

Vereine sowie Vertreter beider Städte die Unterführung bei der Feuerwehr und der Tierklinik

künstlerisch neu.

Bürgermeister Marcus Schaile und sein ungarischer Amtskollege József Baracskai packten bei

der tollen Aktion selbst mit an, zusammen mit vielen Gästen und Gastgebern und

Mitgliedern des Deutsch–Ungarischen Freundeskreises Germersheim–Zalaszentgrót e.V., die

im September 2024 anlässlich des Begegnungsbesuchs der ungarischen Delegation in

Germersheim zusammenkamen.



Die künstlerische Leitung lag in den Händen von Adrienne Mellein und Gerhard Welauer, die

den Entwurf, die Planung und Umsetzung maßgeblich prägten. Dank der Vorarbeiten des

städtischen Betriebshofs sowie des tatkräftigen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr, des

VfR Sondernheim, der Bundeswehr, der Tierklinik und zahlreicher freiwilliger Helferinnen

und Helfer konnte das Gemeinschaftsprojekt mit viel Begeisterung und Kreativität in die Tat

umgesetzt werden. Schon am Aktionstag entstand ein beeindruckender Teil des Kunstwerks,

das im Laufe des Jahres von Adrienne Mellein, Gerhard Welauer und ihrem Team in

liebevoller Detailarbeit vollendet wurde.



Jetzt erstrahlt das Werk in voller Pracht und steht symbolisch für die lebendige

Städtepartnerschaft und die gelebte Freundschaft zwischen Germersheim und Zalaszentgrót,

die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern.

Fotos: Stadt Germersheim | FREI

Bildunterschrift zum Foto „Wir schaffen was – Mitmachaktion“:

Bürgermeister Marcus Schaile (rechts) mit Adrienne Mellein und Gerhard Welauer vor der

neu gestalteten Unterführung.

Quelle: Stadtverwaltung Germersheim