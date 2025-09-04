Germersheim – 50 Jahre Jugendfeuerwehr Germersheim – Feuer und Flamme für die Zukunft

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Jugendfeuerwehr Germersheim feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende, das Jung und Alt begeisterte. Unter dem Motto „FeuerFest“ blickte man mit Stolz
zurück und mit Zuversicht nach vorne.
Wehrleiter Andreas Magin begrüßte die zahlreichen Abordnungen der Feuerwehrleute aus dem
Landkreis Germersheim und den umliegenden Regionen, ebenso die vielen Gäste, Freunde und
Unterstützer der Feuerwehr, die der Einladung zum Jubiläum gefolgt waren. Vor den offiziellen
Grußworten führte er gemeinsam mit Bürgermeister Marcus Schaile die mit Spannung erwartete
Siegerehrung der Wanderrallye durch. 15 Teams waren angetreten, um sich zu messen und teils
knifflige Aufgaben zu lösen. Platz 3 ging an die Jugendfeuerwehr Kandel, Platz 2 an Landau-Nußdorf,
und den ersten Platz sicherte sich die Jugendfeuerwehr Mörzheim, die mit viel „Girlpower“
überzeugte.
Auch Bürgermeister Marcus Schaile hieß die Gäste sehr herzlich willkommen und würdigte die
Bedeutung der Jugendfeuerwehr für die Stadt Germersheim. „Seit einem halben Jahrhundert
engagieren sich junge Menschen hier bei uns in der Jugendfeuerwehr. Viele, die vor Jahren in der
Jugendfeuerwehr anfingen, stehen heute hier in Uniform als Teil unserer Einsatzgruppe. Somit macht
mich das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Germersheim besonders stolz“, resümierte
Schaile. „Unsere Feuerwehr steht glücklicherweise auf einem starken Fundament, daher gilt mein
Dank allen, die über Jahrzehnte hinweg ihr Herzblut investierten, um unseren Feuerwehr-Nachwuchs
zu fördern, zu schulen und zu motivieren.“
Wehrleiter Andreas Magin hob in seiner Ansprache die besondere Kameradschaft bei der Freiwilligen
Feuerwehr hervor. „Hier entstehen Freundschaften fürs Leben. Man lernt füreinander einzustehen
und sich aufeinander zu verlassen.“ Er dankte allen Jugendwarten, Betreuerinnen und Betreuern für
ihr Engagement, den aktiven Kameradinnen und Kameraden, Eltern sowie Unterstützern und
Sponsoren. Auch Bürgermeister Marcus Schaile und seinem Team der Stadt Germersheim sprach er
seinen Dank aus, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mit einem kleinen Präsent bedacht wurden Bernhard Ebinger, Andreas Kreußler und Wolfgang Mika,
die Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr waren und noch heute im Einsatz für die Freiwillige
Feuerwehr Germersheim sind. Zusätzlich wurde Andreas Kreußler für 50 Jahre aktives Engagement in
der Freiwilligen Feuerwehr geehrt, eine außergewöhnliche Leistung im Dienste der Allgemeinheit.
Besonders im Fokus stand an diesem Tag Jugendwart Erasmus Wolf, der federführend das
Festwochenende geplant und sich mit seinem Team und dem Förderverein um die Organisation
gekümmert hat. Erasmus Wolf bekam vom 1. Vorsitzenden des Regionalfeuerwehrverbands, Hans-
Georg Balthasar, die Jugendfeuerwehr-Ehrennadel in Silber verliehen, für besondere Verdienste beim
Aufbau und bei der Förderung der deutschen Jugendfeuerwehr.
Nach vielen Jahren in der Jugendarbeit verabschiedete sich Erasmus Wolf wegen neuer beruflicher
Herausforderungen auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Jugendwartes. Als Nachfolger wurde sein
bisheriger Stellvertreter Michael Weinhuber ernannt, neue stellvertretende Jugendwartin ist Juliane
Weinhuber.
Sowohl Wehrleiter Magin als auch Bürgermeister Schaile dankten ganz besonders den Kindern und
Jugendlichen der Jugendfeuerwehr für ihr großartiges Engagement. Beide sind sich einig „Ihr seid die
Zukunft unserer Feuerwehr!“ Das Stadtoberhaupt kam natürlich nicht mit leeren Händen: Als Zeichen
der Wertschätzung und Unterstützung überreichte er im Namen der Stadt Germersheim eine Spende
in Höhe von 500 Euro für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr.
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch an die Jugendfeuerwehr Germersheim, auf die nächsten 50
Jahre!
Fotos: NVongerichten | Stadt Germersheim | FREI
Bildunterschrift zum Foto „Wanderrallye Siegerehrung“:
Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung: Bürgermeister Marcus Schaile und Wehrleiter Andreas
Magin mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Wanderrallye.
Quelle: Stadtverwaltung Germersheim