Germersheim – 50 Jahre Jugendfeuerwehr Germersheim – Feuer und Flamme für die Zukunft



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Jugendfeuerwehr Germersheim feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende, das Jung und Alt begeisterte. Unter dem Motto „FeuerFest“ blickte man mit Stolz

zurück und mit Zuversicht nach vorne.

Wehrleiter Andreas Magin begrüßte die zahlreichen Abordnungen der Feuerwehrleute aus dem

Landkreis Germersheim und den umliegenden Regionen, ebenso die vielen Gäste, Freunde und

Unterstützer der Feuerwehr, die der Einladung zum Jubiläum gefolgt waren. Vor den offiziellen

Grußworten führte er gemeinsam mit Bürgermeister Marcus Schaile die mit Spannung erwartete

Siegerehrung der Wanderrallye durch. 15 Teams waren angetreten, um sich zu messen und teils

knifflige Aufgaben zu lösen. Platz 3 ging an die Jugendfeuerwehr Kandel, Platz 2 an Landau-Nußdorf,

und den ersten Platz sicherte sich die Jugendfeuerwehr Mörzheim, die mit viel „Girlpower“

überzeugte.



Auch Bürgermeister Marcus Schaile hieß die Gäste sehr herzlich willkommen und würdigte die

Bedeutung der Jugendfeuerwehr für die Stadt Germersheim. „Seit einem halben Jahrhundert

engagieren sich junge Menschen hier bei uns in der Jugendfeuerwehr. Viele, die vor Jahren in der

Jugendfeuerwehr anfingen, stehen heute hier in Uniform als Teil unserer Einsatzgruppe. Somit macht

mich das 50-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Germersheim besonders stolz“, resümierte

Schaile. „Unsere Feuerwehr steht glücklicherweise auf einem starken Fundament, daher gilt mein

Dank allen, die über Jahrzehnte hinweg ihr Herzblut investierten, um unseren Feuerwehr-Nachwuchs

zu fördern, zu schulen und zu motivieren.“

Wehrleiter Andreas Magin hob in seiner Ansprache die besondere Kameradschaft bei der Freiwilligen

Feuerwehr hervor. „Hier entstehen Freundschaften fürs Leben. Man lernt füreinander einzustehen

und sich aufeinander zu verlassen.“ Er dankte allen Jugendwarten, Betreuerinnen und Betreuern für

ihr Engagement, den aktiven Kameradinnen und Kameraden, Eltern sowie Unterstützern und

Sponsoren. Auch Bürgermeister Marcus Schaile und seinem Team der Stadt Germersheim sprach er

seinen Dank aus, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit einem kleinen Präsent bedacht wurden Bernhard Ebinger, Andreas Kreußler und Wolfgang Mika,

die Gründungsmitglieder der Jugendfeuerwehr waren und noch heute im Einsatz für die Freiwillige

Feuerwehr Germersheim sind. Zusätzlich wurde Andreas Kreußler für 50 Jahre aktives Engagement in

der Freiwilligen Feuerwehr geehrt, eine außergewöhnliche Leistung im Dienste der Allgemeinheit.

Besonders im Fokus stand an diesem Tag Jugendwart Erasmus Wolf, der federführend das

Festwochenende geplant und sich mit seinem Team und dem Förderverein um die Organisation

gekümmert hat. Erasmus Wolf bekam vom 1. Vorsitzenden des Regionalfeuerwehrverbands, Hans-

Georg Balthasar, die Jugendfeuerwehr-Ehrennadel in Silber verliehen, für besondere Verdienste beim

Aufbau und bei der Förderung der deutschen Jugendfeuerwehr.



Nach vielen Jahren in der Jugendarbeit verabschiedete sich Erasmus Wolf wegen neuer beruflicher

Herausforderungen auf eigenen Wunsch aus dem Amt des Jugendwartes. Als Nachfolger wurde sein

bisheriger Stellvertreter Michael Weinhuber ernannt, neue stellvertretende Jugendwartin ist Juliane

Weinhuber.

Sowohl Wehrleiter Magin als auch Bürgermeister Schaile dankten ganz besonders den Kindern und

Jugendlichen der Jugendfeuerwehr für ihr großartiges Engagement. Beide sind sich einig „Ihr seid die

Zukunft unserer Feuerwehr!“ Das Stadtoberhaupt kam natürlich nicht mit leeren Händen: Als Zeichen

der Wertschätzung und Unterstützung überreichte er im Namen der Stadt Germersheim eine Spende

in Höhe von 500 Euro für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr.

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch an die Jugendfeuerwehr Germersheim, auf die nächsten 50

Jahre!

Fotos: NVongerichten | Stadt Germersheim | FREI

Bildunterschrift zum Foto „Wanderrallye Siegerehrung“:

Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung: Bürgermeister Marcus Schaile und Wehrleiter Andreas

Magin mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Wanderrallye.

Quelle: Stadtverwaltung Germersheim