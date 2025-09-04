Frankfurt – Deutschland trifft 2026 auf die Elfenbeinküste und Finnland

Frankfurt / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG haben am heutigen Donnerstag im Rahmen ihrer gemeinsamen Sitzung Gegner und Stadien für zwei Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft der Männer im kommenden Jahr festgelegt. Im Falle der erfolgreichen direkten Qualifikation für die FIFA Weltmeisterschaft und vorbehaltlich der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington trifft Deutschland am 30. März 2026 (ab 20.45 Uhr) in Stuttgart auf den aktuellen Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste und am 31. Mai 2026 (ab 20.45 Uhr) in Mainz auf Finnland.

Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) startet Deutschland mit dem Auswärtsspiel gegen die Slowakei in Bratislava in die WM-Qualifikation.

Auf die Elfenbeinküste traf die deutsche Nationalmannschaft bislang erst einmal, das Freundschaftsländerspiel am 18. November 2009 in Gelsenkirchen endete 2:2. Gegen Finnland spielte Deutschland insgesamt 23-mal. 16 Partien gewann das DFB-Team, zuletzt am 31. August 2016 beim Abschiedsspiel von Weltmeister Bastian Schweinsteiger in Mönchengladbach mit 2:0. Sechs Spiele endeten mit einem Unentschieden, einmal siegten die Finnen.

Die weiteren Länderspielgegner und Spielorte der Nationalmannschaft im Vorfeld der WM werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Nach der Weltmeisterschaft steht in der zweiten Jahreshälfte 2026 zudem die nächste Saison in der UEFA Nations League an. Die Spielorte werden nach der Auslosung festgelegt, die für Anfang des kommenden Jahres geplant ist.

Quelle DFB Frankfurt