Frankenthal – Zwei neue Kitas am Ostparkstadion: Bauarbeiten im Plan – wichtige Meilensteine erreicht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden neuen Kindertagesstätten am Ostparkstadion – die Kita Süd Am Kanal sowie die Kita Nord Am Nachtweideweg – nehmen weiter Gestalt an. Beide Bauprojekte liegen aktuell sehr gut im Zeitplan. Wenn keine größeren Verzögerungen mehr auftreten, könnten die Gebäude sogar früher fertiggestellt werden als ursprünglich vorgesehen.

Kita Süd / Am Kanal

• Rohbau, Dachabdichtung und Gerüstbau sind abgeschlossen.

• Fenster- und Sonnenschutzelemente sind bereits teilweise eingebaut, sodass das Gebäude in Kürze witterungsdicht ist.

• Im Inneren haben die Arbeiten an Trockenbau und Lüftung begonnen; Elektro- und Sanitärarbeiten folgen bald.

• Die Fassade wird im Herbst und Winter in Angriff genommen.

Kita Nord / Am Nachtweideweg

• Rohbau und Gerüstbau sind abgeschlossen, das Dach ist notabgedichtet.

• Ende August startet die Fenstermontage. Damit kann das Gebäude im Herbst wetterfest gemacht werden.

• Ab den Herbst- und Wintermonaten beginnen dann die Ausbauarbeiten im Inneren.

Auch bei den Ausschreibungen zeigt sich ein erfreuliches Bild: Viele Gewerke sind bereits vergeben oder befinden sich in der Angebotsprüfung. Weitere Ausschreibungen werden in Kürze veröffentlicht.

Oberbürgermeister Nicolas Meyer betont die Bedeutung der Baufortschritte: „Wir wissen, wie dringend in unserer Stadt zusätzliche Betreuungsplätze gebraucht werden. Deshalb freut es mich sehr, dass wir hier am Ostpark voll im Zeitplan sind. Die neuen Kitas sind ein starkes Signal: Wir investieren in die Zukunft unserer Kinder und entlasten gleichzeitig die Eltern.“

Beigeordneter Bernd Leidig, zuständig für Gebäude, Grundstücke sowie Familie, Jugend und Soziales, ergänzt: „An beiden Standorten sieht man inzwischen, dass die Gebäude Form annehmen. Das motiviert alle Beteiligten und zeigt: Wir kommen gut voran. Wenn alles so weiterläuft, können wir die Kitas sogar etwas früher übergeben als ursprünglich geplant. Das ist ein echtes Plus für die Familien in unserer Stadt.“

Nach aktuellem Stand ergeben sich folgende Zeitpläne: Kita Süd / Am Kanal: Übergabe an den Bereich Familie, Jugend und Soziales im 3. Quartal 2026 (statt ursprünglich November 2026). Kita Nord / Am Nachtweideweg: Übergabe an den Bereich Familie, Jugend und Soziales bis Ende 2026 (statt ursprünglich April 2027). Die Außenanlagen sollen – je nach Wetterlage – bis Ende des 4. Quartals 2026 fertiggestellt sein.

Personalplanung und Konzepte

Parallel zu den Bauarbeiten laufen die Planungen für den künftigen Betrieb der Einrichtungen. Der Bereich Familie, Jugend und Soziales kümmert sich frühzeitig um die Einstellung von pädagogischem Personal, das anschließend die Konzeption der beiden neuen Kitas entwickeln und ausgestalten wird. Diese Vorbereitungen beginnen bewusst schon Monate vor der offiziellen Übergabe der Gebäude, damit die Kitas nach Fertigstellung möglichst zeitnah ihren Betrieb aufnehmen können. Insgesamt entstehen in den beiden neuen Frankenthaler Einrichtungen Betreuungsplätze für rund 250 Kinder.

Beigeordneter Bernd Leidig unterstreicht: „Der Bau ist das eine – aber eine Kita lebt natürlich von den Menschen, die darin arbeiten. Deshalb beginnen wir schon vor der Fertigstellung damit, Teams aufzubauen und pädagogische Konzepte zu entwickeln. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass die neuen Kitas nach der Fertigstellung nicht nur moderne Gebäude sind, sondern echte Orte zum Spielen, Lernen und Wohlfühlen für rund 250 Kinder.“

Quelle Stadt Frankenthal